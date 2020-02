Celebran San Valentín en crucero puesto en cuarentena por coronavirus

"The Guardian" reportó que a las personas se les ofreció un menú especial que incluye ensalada de camarón y un postre sorpresa.

Yardley Wong, una de las pasajeras, mostró en Twitter parte de los alimentos; escribió que al final abrieron un vino después de una semana de espera y dijo que en el barco les regalaron mascarillas faciales y otros presentes.

Otra usuaria, Mae Fantillo, escribió: "Sabemos que enfrentamos una crisis aquí en el Diamond Princess, pero, ¡hey! aún nos las arreglamos para sonreír y bailar. Para nuestra familia y amigos que sepan que estamos bien y estamos juntos y unidos hasta que acabe la cuarentena". En su video muestra a los que parecen ser los empleados de cocina de la embarcación, bailando.

We all know that we were facing a crisis here in Diamond Princess due to NCoV but hey we still managed to smile, laugh and dance. For our Family and Friends to know that we were Ok here and We Will Stand Together As One until we finish the Quarantine.#Galley#TeamDiamondPrincess pic.twitter.com/0nqsPsOfhP