La Selección Mexicana de Basquetbol confirma baja de Jorge Gutiérrez

Jorge Gutiérrez, movedor de balón del Hamburg Towers alemán, se convirtió en la primera baja de la selección mexicana de basquetbol para la ventana eliminatoria de la Americup 2021 frente a Bahamas, que se disputará el 20 de febrero próximo en Guadalajara.

La baja del exjugador de los Bucks de Milwaukee fue confirmada por medio de un comunicado, el cual especificó que sufrió una contusión que le impedirá disputar el partido.

"Me encuentro bien y me siento mejor después del cabezazo. Teníamos todo listo y estaba muy emocionado por representar a México de nueva cuenta, lamentablemente las cosas no podrán ser así. En este momento es importante seguir las indicaciones de los doctores, así que espero poder jugar para mi país muy pronto, estaré al pendiente del equipo y deseo que los resultados sean positivos para nosotros", comentó Gutiérrez.

La baja del exjugador de la NBA es la última noticia inesperada para el basquetbol mexicano, que encadena una nueva sanción de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA Mundo) y que, pese a la sanción, presentó a su nuevo entrenador nacional.

Gutiérrez es uno de los veteranos de la selección mexicana, la cual perdió la posibilidad de ir al Mundial de China 2019 y que disputará el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en un Preolímpico en Croacia.