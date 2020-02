Exjugador de Cruz Azul es acusado de violencia doméstica

John Galliquio, exjugador de Cruz Azul, tiene orden de aprehensión la ciudad de Pisco, Perú, debido a que se le encontró culpable de haber lesionado a su ex esposa.

Kharla Gómez Cavero, exmujer del futbolista, denunció a Galliquio de 41 años, por golpearla con un palo y tratar de ahogarla en el mar, cuándo ésta le reclamó la pensión para sus dos hijos.

Los hechos ocurrieron en el 2018, pero desde ese tiempo Galliquio ha seguido amenazando a su ex esposa cada vez que tiene oportunidad. "Me hizo vomitar sangre, me reventó el pulmón", dijo la afectada. Galliquio jugó en el Cruz Azul Hidalgo en 2002 y 2003 sin mucho éxito.