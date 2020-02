Juan Reynoso es multado por declaraciones contra el América

Tras consumarse la derrota del Puebla ante el América el pasado martes 4 de febrero (0-1), el director técnico de los camoteros, Juan Reynoso, arremetió contra el arbitraje y, específicamente, contra el VAR, acción que ya le causó un castigo por parte de la Comisión Disciplinaria.

"De repente me hace falta sacar un Facebook, un Instagram, vender un poquito de humo y que la gente esté contenta. A los chicos los veo destrozados. Me voy frustrado, nos ganó América pero están matando el futbol. Estoy bastante caliente. Cuando nos dijeron que habría VAR, dijimos: 'gracias a Dios habrá justicia', y no ha sido así. Cada semana terminamos hablando de lo mismo: del VAR"

La investigación que se abrió en su contra una vez culminada su conferencia de prensa post-partido terminó por fallar en su contra.

El comunicado de su sanción es el siguiente: "La Comisión Disciplinaria informa que, derivado del procedimiento de investigación, que de Oficio esta Comisión inició en contra del Director Técnico del Club Puebla F.C., Sr. Juan Máximo Reynoso Guzmán, por las declaraciones emitidas en zona de prensa al término del partido correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Clausura 2020 de Liga MX, entre los Clubes Puebla vs. América, esta autoridad resuelve: Se sanciona al Sr. Juan Máximo Reynoso Guzmán, Director Técnico del Club Puebla, LIGA MX, con una multa económica por infringir el artículo 8 del Código de Ética de la FMF."

El exdefensor no recibió suspensión, por lo que no se perderá ningún partido en el banquillo de La Franja.