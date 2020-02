¿Buscas trabajo? estos tips impresionarán al reclutador

Ya se ha dicho mucho sobre las complicaciones del mercado laboral actual: las brechas generacionales, el difícil acceso a nuevas oportunidades y la alta competitividad junto con las nuevas actualizaciones de las empresas para reclutar a nuevos talentos, son algunos de los retos que viven los mexicanos en su vida cotidiana.

Entre todos estos factores, seguramente te preguntas cómo puedes cautivar a un reclutador para que seas el candidato ideal para el puesto. El Centro de Carrera Profesional, OCCMundial, ofrece una serie de recomendaciones para que des una buena impresión al reclutador:

- Imagina cuántos currículums reciben las empresas. Para que el tuyo destaque y seas considerado para una entrevista debe estar contenido de la siguiente manera: Ordenado y fácil de leer. Debe estar organizado y con un estilo definido, es decir, destacar en negritas los datos relevantes a tu consideración, así como enlistar los logros. Un CV sin estructura puede ser descartado de forma inmediata ya que el orden, la limpieza y la claridad son muy valorados por los reclutadores.

- Que cuente una historia: Un CV es tu propio diario sobre tu carrera profesional, por lo sólo debes incluir la información relacionada a eso. Se debe redactar de acuerdo con los avances, el "antes y después" según lo que hayas realizado. El orden cronológico debe ir del último trabajo o proyecto al más antiguo, mostrando el avance de logros o responsabilidades.

- Destaca los logros: se insiste en este punto porque es de interés para los reclutadores los logros obtenidos ya que quieren saber lo que una persona puede aportar a la empresa. Una sugerencia es que en vez de poner: "Coordinación y supervisión del equipo de ventas", se destaque un dato relevante: "Como coordinador de ventas, mi equipo logró un incremento de 20 % en las ganancias para la empresa".

- Demuestra ser un apasionado de la empresa. Ante una entrevista, es indispensable que sepas toda la información necesaria de la empresa que aplicaste porque podría brindarte un plus, de tal forma que puedas relacionar tus capacidades y competencias con la filosofía de la organización. Así demostrarás que tienes interés en aportar o contribuir en el desarrollo de la empresa.

- Fidelidad: sé honesto y habla siempre con la verdad. Una cosa es destacar los logros y otra muy diferente exagerar y/o mentir. Así como tu currículum debe ser creíble y real, también debe serlo tu persona en el momento de la entrevista, pues los reclutadores pueden darse cuenta cuando un candidato miente. Sé honesto con los trabajos y actividades que has realizado, así como también con tus títulos; es importante también que sustentes la información con links o documentos que comprueben la información. Recuerda que hablar con la verdad siempre es mejor, porque de cualquier forma siempre sale a la luz.

- Demuestra interés: haz preguntas. Cuando un reclutador pregunte ¿tienes dudas? no respondas inmediatamente que no. Muchas personas lo hacen, pero no saben que esto demuestra el interés que tiene un candidato y puede darte ventaja frente a otros; además, puedes obtener información muy valiosa sobre la vacante y cómo se trabaja en la empresa. Pregunta sobre los retos a corto plazo que se esperan del puesto, si hay un plan de desarrollo e incluso por qué está disponible la vacante. ¿Hubo un despido? ¿Qué fallas tuvo esa persona? ¿Es un puesto nuevo? ¿Está creciendo la empresa en esa área? Esta información puede ayudarte a darte una idea de lo que esperan y, al mismo tiempo, lo que puedes esperar.