Michelle Vieth visita los juzgados

Ayer comenzó a difundirse en Twitter el rumor de que la actriz Michelle Vieth había acudido a los juzgados del Reclusorio Sur "con golpes en la cara" y a interponer una denuncia, sin embargo, fuentes allegadas a la también conductora sostuvieron que esta versión es falsa.

"Michelle no está golpeada, está en perfecto estado de salud. No fue a interponer ninguna denuncia, ella tiene un proceso legal de tiempo atrás y se presentó a completar información, no hay más", dijeron las personas cercanas a la famosa. La misma fuente prefirió no especificar si este asunto legal tiene que ver con su exesposo, pero enfatizó en que no está lastimada.