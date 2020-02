Félix Hernández, listo para lanzar en Atlanta

Félix Hernández se dio la vuelta sorprendido mientras percibía que los reporteros lo esperaban para hacerle preguntas.

"¿Quieren hablar conmigo?", preguntó el nuevo lanzador de los Bravos de Atlanta.

Sí. Los exgalardonados con el premio Cy Young normalmente tienden a despertar interés.

La presencia del venezolano es una de las historia que capta atención en los reinantes campeones de la División Este de la Liga Nacional. Cole Hamels, quien fue adquirido en la agencia libre y apunta para ser el cuarto en la rotación abridora, podría perderse tres semanas de la pretemporada con una dolencia en el hombro. Desde antes había un duelo por el quinto puesto entre Hernández, Sean Newcomb, Kyle Wright y el recién adquirido Josh Tomlin.

Los Bravos trabajaron con sus pitchers y catchers por primera vez el jueves. Los demás jugadores no tienen que estar presentes si no hasta la próxima semana.

El cuarto y quinto abridores son piezas importantes pues los Bravos tienen un exigente inicio de calendario. Inician en Arizona el 26 de marzo, y tendrán apenas un día libre en sus primeros 25 juegos.

Un sonriente Hernández dijo que está saludable y que bajó de peso, de los 102 kilos (225 libras) que tenía.

"Me siento muy bien, sin ninguna queja. Ahora tengo que salir y hacer lo mío", señaló.

Del 2009 al 2015 Hernández fue uno de los lanzadores más dominantes de las mayores con los Marineros de Seattle. Ganó 104 juegos durante ese lapso, lanzó más de 200 entradas y quedó entre los 10 más votación para el Cy Young en siete ocasiones.

En 2010, Hernández ganó el Cy Young después de que lanzó casi 250 entradas con una efectividad de 2.27. Concedió 70 boletos y acumuló 232 ponches.

Sin embargo, los dos últimos años han sido complicados para el 'Rey Félix'.

Después de una temporada de 8-14 en 2018 con una efectividad de 5.55 en 155 2/3 entradas, Hernández terminó 1-8 con una efectividad de 6.40 la temporada pasada. Su relación de 15 años con los Marineros llegó a su fin.

Una charla de una hora con el gerente general de los Bravos Alex Anthopolous motivó a Fernández a firmar.

"Me dijo la verdad y de frente, lo que estaba ocurriendo", comentó Fernández. Me habló de lanzadores veteranos como (Aníbal) Sánchez y (Anthony) Swarzak. Me dijo 'Tienes oportunidad de estar en postemporada, de llegar a la Serie Mundial. Es un gran grupo de jugadores con buena reputación".

Fernández nunca ha lanzado en postemporada, algo que le motiva a sus 33 años.

"Eso es un extra", dijo. "Se trata solamente de llegar a playoffs. Estos chicos son realmente buenos".