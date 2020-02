Hoteles y moteles elevan promociones por el Día de San Valentín en Torreón

Por el Día de San Valentín se espera un aumento general en los hoteles y moteles de la región, que contarán con promociones especiales para los enamorados que quieren aprovechar el fin de semana y escapar un poco de la rutina para llenar de detalles románticos a la pareja.

Pero muy particularmente, la demanda se incrementa hasta en un 90 a 100 por ciento en los moteles "de paso", aquellos que no son para hospedarse sino para que las parejas puedan tener algunas horas de intimidad, lo que varía de 4 a 6 según el negocio. Estos lugares no están agrupados en la Asociación de Hoteles y Moteles de la región porque están dirigidos a un mercado más local, no turístico, por lo que su objetivo no es la promoción del destino.

Los moteles suelen ser muy visitados cada 14 de febrero, por lo que la competencia les obliga a ofrecer promociones en las habitaciones, paquetes que incluyen desde los preservativos, o detalles como chocolates hasta una botella de vino. También hay algunos que ofrecen muebles que facilitan la relación sexual, o que aumentan el erotismo para algunos, como telas colgantes para danza aérea, tubos, etc.

El encargado de uno de estos negocios explicó que los moteles ya no son utilizados únicamente para tener relaciones extramaritales como ocurría anteriormente, pues acuden incluso parejas que celebran aquí su aniversario de boda, como una manera de tener un escape de la rutina y reavivar la pasión en su relación amorosa.

Dado que uno de sus valores es la discreción para la clientela, evitan al máximo que se generen filas de espera, por lo que en este mes se preparan con personal extra para limpiar las habitaciones, cambiar sábanas y lo que sea necesario para mantener la higiene en el lugar, que opera de forma continua durante las 24 horas del día.

La gran mayoría de los clientes son parejas, en caso de llevar una persona más suele haber un costo extra. Por lo general, ingresan juntos en un vehículo, en la entrada se les asigna el número de habitación, donde deben estacionar el auto, la cochera se cierra en forma automática o se corre una cortina por parte de la mucama, que se encarga de cobrar por la estancia. También hay parejas que llegan en taxi, motocicleta o incluso a pie.

Los días de mayor ocupación sin duda son el Día del Amor y la Amistad, pero también el 20 de julio, cuando se celebra el Día de la Secretaria. Otros detalles que ofrecen algunos moteles son jacuzzi, baño con espuma, luces que se pueden atenuar, adornos con velas, pétalos de rosas sobre la cama, etc.

El costo en las habitaciones varía desde los 300 hasta los 800 pesos o más, dependiendo de los accesorios extras que se soliciten. Pero sin duda las flores, peluches, chocolates y una noche acaramelada, seguirán siendo los regalos preferidos de los enamorados en este San Valentín.

