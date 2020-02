'A muerte con Almada'

l "Emperador" fue claro. No existe ningún tipo de problema entre jugadores y cuerpo técnico, además de reconocer que en estos duros momentos, necesitan el apoyo de los seguidores santistas.

"No tiene nada que ver, lo que se dice con lo que sentimos nosotros. Sí ha sido un arranque distinto al anterior y si estuviéramos inconformes, ya lo hubiéramos dicho, ya lo hubiéramos hecho saber" dijo el delantero argentino de los Guerreros, Julio César Furch.

Agregó que no se han conseguido las unidades, por lo que quizá el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada, también está desilusionado con el arranque o desesperado por conseguir los tres puntos.

"Estamos de la misma manera, ellos confían en nosotros y nosotros confiamos en ellos, nunca estuvo en duda la confianza que le tuvimos, el planteamiento de los partidos, todos estamos trabajamos en conjunto para poder conseguir los tres puntos y los que necesitamos realmente".

El sudamericano reconoció que si bien los entrenamientos son exigentes, Almada al igual que su cuerpo técnico, son muy exigentes, por lo que tal vez, la cabeza empieza a cansarse, pero siempre están detrás de ellos, para hacerles sentir que ésa es la forma.

"Nosotros confiamos, tuvimos partidos bajoneados y quizás entramos mal, pero estamos a muerte con ellos, seguimos confiando en su trabajo, en cómo se entrena, así vamos a jugar el fin de semana, de su idea, de la presión, de un montón de cosas, quizás han sido cosas nuestras, estar desconcentrados y no poder conseguir los resultados que queríamos".

Por otro lado, reconoció que en este momento, lo que necesitan es apoyo de su afición, más que nada por el torneo anterior que se hizo y por la forma en que tienen que confiar en ellos, en que pueden alcanzar lo mismo o parecido.

"No quizás haber hecho la misma cantidad de puntos a esta fecha que el torneo pasado, pero no por eso es momento de desconfiar, creo que hay momentos en los que necesitamos apoyo, porque a veces (las cosas) no salen como uno quiere y no todo es reventar, hay momentos en que el jugador necesita del apoyo, del apoyo de la familia, que siempre está y el de la gente, que quizás en los partidos de local lo necesitamos, es un punto que tendríamos que mejorar y nos vendría muy bien".

Y es que más allá de la rivalidad que tienen ante Tigres, cree que ganarles, en el autoestima de Santos Laguna les vendría muy bien, al ser un adversario que siempre está en liguilla y está muy cerca en cuanto a puntos.

"Ganarle va a venir muy bien para el ánimo del equipo, eso sin duda, de local, nosotros los tres puntos, los tenemos que hacer quedar en casa, así que van a ser muy importantes".

Furch recalcó que se han hecho los méritos para poder conseguir los triunfos y no se han dado, considerando que el equipo ha venido jugando bien y se lo merecen.

Del accionar comentó: "En comparación al torneo pasado, no estamos llegando tanto como tal, sí se han creado situaciones y sí la hemos tenido, quizá no hemos aprovechado, sentenciado el partido, como nos pasó el otro día con Puebla, quizá con Cruz Azul fue el partido donde creamos muy poco y con Pumas también, hemos tenido para manejar el partido".

El 9 de Santos Laguna especificó que en ese punto deben estar más finos, aunque también en defensa deben ajustar detalles de todo tipo, para poder conseguir los tres puntos.

Por lo pronto, no hay presión en el seno interno de los albiverdes, por los pocos puntos obtenidos en la campaña "El torneo es joven, no afecta vernos en la posición baja de la tabla, pues hay varios clubes que vienen en la lucha, si me dijeras eso cuando al torneo le faltaran dos o tres fechas, ahí sí sería preocupante, pero estamos a buen momento de retomar el rumbo, no se han dado las cosas como el torneo pasado, pero confiamos en nosotros".

Confesó que después del partido de Cruz Azul, el cual fue muy malo, tuvieron una reunión entre ellos y platicaron para saber qué querían hacer y a dónde querían llegar "creo desde ahí, ha cambiado la cabeza del equipo, han sido dos o tres partidos muy buenos, no se ha conseguido, pero el tema de la confianza del técnico y saber que vamos por buen camino, el ánimo está muy bien, sólo faltan los tres puntos".

Para finalizar, aceptó sentirse bien jugando al lado del "Mudo" Aguirre, ya que le ha tocado jugar con cualquier delantero y con media punta.

"No tengo problemas, quizá (Eduardo) Aguirre tiene la mentalidad más de delantero y es más de entrar al área y tratar de definir la jugada, con Diego (Valdés) sí era un poco diferente, es más generador de juego, le gusta estar más en contacto con el balón, él bajaba mucho a buscarla y me hacía quedar muy solo en el área, entonces al momento de centrar, sí estaba muy solo en ese momento, Aguirre, es un delantero que le gusta el gol y trata de llegar al área y estar ahí, para poder convertir".