Presentan Torneo de Golf Ex-A-TEC Laguna

La séptima edición del Torneo de Golf Ex-A-TEC, se realizará el próximo viernes 28 de febrero, en el campo del Campestre Torreón.

Así lo dieron a conocer ayer en conferencia de prensa, Miguel Wong-Sánchez Ibarra, presidente del comité organizador del torneo, quien estuvo acompañado por Carlos Bejos Acebo, Director General de la institución, Roberto Fernández Espinosa, coordinador deportivo de La Rosita y el profesional del club, Eduardo Pereyra.

El sistema de competencia se mantiene a Go Go, pero a diferencia de otras ediciones, los grupos serán conformados de 4 jugadores por equipo, los cuales recorrerán los 18 hoyos. Además, se adelantó casi un mes su celebración.

El hándicap mínimo del foursome será de 56, donde el máximo de un jugador será de 30 y sólo se permitirá a un participante de 7 o menos.

144 GOLFISTAS son esperados en el campo del Campestre Torreón en medio de un gran ambiente.

Podrán participar todos los golfistas aficionados, Juveniles y Damas, quienes deberán tener su hándicap registrado en la Federación Mexicana de Golf o en su propio club. La aportación mínima será de 2,500 pesos por jugador, mientras que Damas y Juveniles, pagarán 2,000.

Aunque la convocatoria está dirigida a los exalumnos del Tec de Monterrey Campus Laguna, la invitación está abierta a todos los golfistas de la región. La premiación consistirá en trofeos para los 3 primeros lugares y habrá obsequios a las dos mejores O'yes en todos los hoyos par 3 (4, 7, 12, 15 y 17).

El Hole in One en cualquier de los hoyos par 3, será una pantalla de 50 pulgadas, misma que se rifará en la comida de premiación, en caso de no caer.

Todo lo recaudado por concepto de inscripciones en este torneo será destinado al programa denominado "Líderes del Mañana", con el que se brindan becas a alumnos con alto promedio académico y aptitudes de liderazgo, que no cuentan con los recursos económicos para solventar su educación.