Optan parejas por vivir en unión libre

El vocero de la Diócesis de Torreón, el padre José Luis Escamilla, señaló que si bien la unión libre no la anima la Iglesia, esta forma de hacer pareja se respeta a pesar de que hacia el exterior se muestre una relación con falta de compromiso, resaltó.

"La unión libre no la alienta la Iglesia, ésta es como una experiencia de 'no estamos seguros, mejor vivamos juntos', lo cual no fomentamos, porque se aleja del sacramento del matrimonio que es lo que Dios pide, pero igual respetamos la forma de pensar, y es que frente al problema del divorcio el cual constantemente se viene dando, es preferible que no se quieran casar por la Iglesia precipitadamente o por tradición, por presión social o familiar, por la pura compañía, es mejor que esperen, que decidan bien si es mejor seguir juntos o seguir cada quien su camino", indicó.

Asimismo dentro del tema de vivir en unión libre, en México hay una tendencia a la disminución de los matrimonios, pues de 2016 a 2017 el indicador descendió 2.8 por ciento, mientras los divorcios se incrementaron 5.6 por ciento en el mismo periodo de tiempo.

A decir del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2018, la población de 15 y más años, 58 por ciento se encuentra unida, 32 por ciento es soltera y 11 por ciento es separada, divorciada o viuda, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2018.

Esta estadística a propósito del Día de San Valentín este 14 de febrero, conocido también como Día del Amor y la Amistad, destaca que en 2018, la proporción de hombres de 15 y más años de edad unidos es de 60 por ciento y la de mujeres unidas, del mismo grupo de edades, es de 56 por ciento.

Además el Inegi indica que en la información de matrimonios derivada de registros administrativos muestra que hubo un aumento anual de 2010 a 2012.

A partir de este año empezó a descender la cifra, aunque en forma moderada en los siguientes dos años, pero de 2014 a 2017 el decremento es de entre 15 mil y 20 mil anualmente.