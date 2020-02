Prefieren miles de mexicanos un romance en línea

Itzel sostiene su celular mientras habla sobre su reciente descubrimiento: está aburrida. Se encuentra en una especie de hartazgo que la hace pensar que su día a día se repite en bucle. "Llega un punto en tu vida en que todo es monótono y necesitas algo de acción", dice. La respuesta parece estar en el aparato electrónico que cubre su mano, con el hecho de teclear unas palabras y dar unos cuantos clics parece que su problema se solucionará.

La joven universitaria está decidida a descargar una aplicación (app) de citas. En ella, podrá conocer de manera virtual a personas que también se hayan unido, sin importar su sexo, edad, religión ni origen. Se presentan perfiles, es decir, fotografías de los usuarios junto con una descripción de su personalidad y gustos. La joven podrá ir observando un sinfín de rostros hasta que uno capte su atención y decida mandarle un mensaje. "Lo voy a descargar por diversión, para salir de la rutina un ratito y estar ahí al pendiente. También es una buena manera de conocer gente nueva se dé o no una relación".

Así como ella, miles de mexicanos son usuarios frecuentes de este tipo de formatos. Según un estudio realizado por The Competitive Intelligence Unit, una firma globalizada de consultoría e investigación de mercados, al inicio de 2020 el 38.3 por ciento (32.5 millones) de mexicanos utilizaron (o utilizan) alguna app de citas en su celular. Sin embargo, la investigación recalca que solamente 28.9 por ciento de los internautas tiene una cuenta activa, debido a que el uso de tales aplicaciones se realiza mayormente de manera intermitente, activando y desactivando sus cuentas. Lo que las caracteriza es la oportunidad de encontrar de manera rápida y, presuntamente sencilla alguien con quien salir, platicar o tener un encuentro sexual. Tal función la describe Miroslava, una joven que ha sido usuaria itinerante de Tinder -aplicación de citas-, desde hace dos años. "Es que es muy fácil, solamente vas moviendo tu dedo hasta que haces 'match' con alguien y listo, es muy fácil contactar con muchos hombres".

La palabra "match" es particularmente utilizada para nombrar la acción que con fervor buscan los usuarios en las distintas aplicaciones de tal índole. Sucede cuando al darle "me gusta" a un perfil, esa persona le da a su vez "me gusta" a tu fotografía, es ahí cuando se consigue un "match" y es posible comenzar a intercambiar mensajes.

Miroslava admite que cree que es más fácil encontrar desde la aplicación a alguien con quien salir a divertirse que en un encuentro cara a cara, "porque cuando te metes muchos ya saben qué buscar ahí y qué se van a encontrar". Fue esa misma premisa lo que llevó a Itzel a querer descargar la aplicación: la rapidez con la que podría entablar una conversación sin tener que buscar el lugar ni el momento oportuno.

Al hablar sobre el deseo de querer encontrar con quien compartir las tardes pero sin tardarse en conseguirlo, Bertha Alicia Peña, licenciada en Psicología explica: "en esa inmediatez la que nos puede atraer tanto porque precisamente se presenta esa fase de enamoramiento, emoción, adrenalina, encuentro visual y atracción física. Eso es lo que hace tal vez que otra persona te pueda atraer en una primera instancia que suele ser más visual que emocional".

En las apps de citas, ese primer encuentro es puramente visual. Después de un par de mensajes se puede llegar a concretar una cita entre los interesados y es ahí, cuando el futuro de la relación se dictamina. Comúnmente, no suele exceder un par de encuentros ocasionales para, después, seguir buscando un nuevo rostro que satisfaga los deseos y necesidades de los usuarios.

Sofía, consumidora activa de estas plataformas, platica que descargó Tinder por curiosidad. "Lo hice para entretenerme, no es tanto como en realidad encontrar a alguien es mas para entretenerme". Así como Miroslava, considera que el romance en línea ha permitido que sea sumamente sencillo empezar una relación, aunque no necesariamente tenga un futuro."Nunca he salido de manera prolongada con alguien de Tinder, nos vemos una vez, los conozco y no me gustan y ya. Solo hemos salido una vez y listo".

La cultura de buscar parejas ocasionales y fugaces se ha ido forjando a lo largo de los años. Carlos Díaz, experto en Comunicación y Marketing Digital, considera que si bien la percepción de lo cómodo que es estar soltero y sin compromiso siempre ha existido, es gracias al uso de las plataformas digitales que tomó mayor auge. "La idea del amor que nos han vendido o hemos aprendido a interpretar es de un amor desechable, es decir, que es renovable en un nivel constante. En un sentido es muy fácil actualmente poder llegar a conocer a las personas hasta tener cualquier tipo de relación, desde algo muy casual hasta más formal, de una manera simple y sencilla".

El experto explica que existe una tendencia, sobre todo en entornos digitales, a hablar de relaciones en un sentido casual, no formal, para cumplir necesidades egoístas. De esa manera, las marcas se aprovechan de la gratificación instantánea que brinda el conseguir un match con el mínimo esfuerzo. "Las marcas promueven desde este tipo de aplicaciones que se está hablando de lo chido que es estar soltero, utilizan este recurso para intentar convencer que es algo bueno y ofrecer plataformas para interactuar en un plano amoroso superficial".

La psicóloga Peña concuerda. Si bien afirma que el ser humano es capaz de sentirse pleno sin la obligación de tener una pareja a su lado, resulta un fuerte impulsor el contar con alguien de apoyo. Aunque, considera que actualmente el buscar con quien compartir los logros y derrotas ha pasado a un segundo plano."La prioridad de vida, los nuevos esquemas de los jóvenes, los proyectos de vida a veces ya no van a la par de una relación de pareja. El encuentro que se tenga de manera fortuita o con solamente atracción, a veces para los esquemas actuales de vida es suficiente. Entonces pareciera que ya no hay compromiso, en el momento que ya no coincidan intereses nos separamos sin mayor problema, pero tiene que ver con el ritmo de vida y las nuevas expectativas, las cuales muchas veces parten desde la individualidad."

El romance en línea aumenta el placebo de sentirse querido, aunque sea de manera momentánea. "Pensar en las personas como en un recurso desechable para satisfacer nuestras necesidades", comenta Díaz. Aunque, también existen casos de éxito. Miroslava encontró una pareja formal en una app de citas, "yo digo que sí puedes encontrar el amor ahí, porque de ahí yo tuve un novio. Solo abrí la aplicación por saber qué me iba a encontrar pero nunca pensé que fuera a salir con dos muchachos y que me fuera a convertir en novia de uno". Sin embargo, Itzel lo tiene claro."Sé que no se va a encontrar (el amor) de esa manera, pero quiero divertirme". Esos encuentros fugaces van forjando lo que poco a poco se ha convertido en una de la prácticas más empleadas para conocer e interesarse por una persona, todo a través de dispositivos móviles.