Sube afluencia de 'amorosos' en moteles

Por el Día de San Valentín se espera un aumento general en los hoteles y moteles de la región, que contarán con promociones especiales para los enamorados que quieren aprovechar el fin de semana y escapar un poco de la rutina para llenar de detalles románticos a la pareja.

Pero muy particularmente, la demanda se incrementa hasta en un 90 a 100 por ciento en los moteles "de paso", aquellos que no son para hospedarse sino para que las parejas puedan tener algunas horas de intimidad, lo que varía de cuatro a seis según el negocio. Estos lugares no están agrupados en la Asociación de Hoteles y Moteles de la región porque están dirigidos a un mercado más local, no turístico, por lo que su objetivo no es la promoción del destino.

Competencia

Los moteles suelen ser muy visitados cada 14 de febrero, por lo que la competencia les obliga a ofrecer promociones en las habitaciones, paquetes que incluyen desde preservativos, hasta detalles como chocolates y botellas de vino. También hay algunos que ofrecen muebles que facilitan la relación sexual o que aumentan el erotismo para algunos, como telas colgantes para danza aérea, tubos, etc.

El encargado de uno de estos negocios dijo que los moteles ya no son utilizados únicamente para tener relaciones extramaritales como antes.

Costos

El costo en las habitaciones en los moteles varía desde los 300 hasta los 800 pesos o más, dependiendo de los accesorios extras que soliciten los clientes.