Graban a Lalo Mora en apasionado momento con una joven

El cantante Lalo Mora ha dado de qué hablar luego de que circulara en redes sociales una grabación en la que aparece besándose con una mujer mucho más joven que él, al término de su concierto en Estados Unidos.

El momento fue captado por una de sus fans tras su presentación en Detroit, Michigan, quien no dudó en exponer al músico quien aseguran besaba a una de sus admiradoras.

"No que no tronabas pistolita", se escucha en el video mientras el intérprete de Rey de mil coronas no le importaba ser grabado mientras tenía ese íntimo momento con la mujer que al parecer fue a buscarlo, lo alcanzó y se subió hasta su vehículo para besar a su artista favorito.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Mora se ve envuelto en la misma situación, pues anteriormente se dio a conocer un video que lo mostraba bailando con una mujer arriba del escenario, mientras agarraba sus glúteos, lo que generó polémica al ser considerado “mañoso”.