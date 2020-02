La impactante transformación física de Adele

Adele ha dado mucho de qué hablar tras sus últimas apariciones, siendo la más reciente durante la fiesta que organizaron los cantantes Beyoncé y Jay-Z después de los premios Oscar, al acudir en un ajustado vestido de estampado de leopardo que resaltó su nueva figura, inmediatamente la imágen de la cantante británica se hizo viral, sorprendiendo por su gran transformación.

La fotografía en cuestión fue compartida por la conductora polaca Kinga Rusin a través de sus redes sociales, indicando que en un principio no reconoció a la intérprete de Someone Like You.

“Sinceramente, no la reconocí porque está muy delgada”, confesó en su cuenta de Instagram, en la publicación que rápidamente se hizo viral.

Sin embargo, no fue la primera vez que la cantante sorprendió con su pérdida de peso, pues en octubre de 2019 Adele fue vista luciendo irreconocible durante una fiesta organizada por el rapero Drake. Las imágenes rápidamente se viralizaron, impactando a usuarios de Internet por su nueva apariencia.

2019 fue sin duda un año difícil para la irlandesa tras divorciarse de su esposo Simon Konecki luego de siete años de relación y un hijo en común. A partir de entonces, la artista de 31 años, ha bajado más de 68 kilos.

La dieta de la intérprete de temas como Hello y Skyfall ha hecho que su físico cambie de forma extrema, preocupando incluso por su estado de salud. Ella por su parte no ha hecho declaraciones al respecto.

De acuerdo a la instructora de pilates Camila Goodis, Adele logró su radical pérdida de peso gracias a que se ha apegado a una estricta dieta con una determinada cantidad de calorías por día además de que realiza actividad física, así lo reveló en televisión.

“Está haciendo actividad física, pero creo que el 90 por ciento es dieta”, dijo Goodis a la presentadora Lorraine Kelly. “Es una buena dieta para perder peso. La primera semana es intensa, jugos verdes y solo 1.000 calorías. No se ve muy delgada, se ve increíble”.

La figura de Adele se ha convertido en tendencia, pues en cada una de sus apariciones da de qué hablar con su renovado aspecto, como el que hizo hace unos meses en una playa caribeña de lo más sonriente en compañía de Harry Styles y el presentador James Corden, o durante la fiesta que organizó para celebrar las fechas decembrinas luciendo un entallado vestido negro con el que resaltó su esbelta figura.