'Si no ganas la Champions es un desastre', Pep Guardiola

El director técnico del Manchester City, el español Pep Guardiola, comentó que la eliminatoria ante el Real Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League, la disfrutará al máximo y la catalogó como "una de las mejores en su vida profesional".

El timonel también mencionó que no entiende a los medios de comunicación por afirmar que, si no se gana la Champions, la campaña se convierte en un total fracaso.

"Si no ganas la Champions League es un desastre y si la ganas, un éxito. Si fuera así, los más de cien años del Manchester City serían un fiasco y eso no es cierto".

Asimismo, ironizó sobre su permanencia con los "Citizens" en caso de que no se obtenga un buen resultado ante el cuadro español.

"Si no ganamos al Real Madrid, vendrá el propietario o el director deportivo y me dirá: "No es suficiente, queremos la Champions League" y me despedirán, por lo que les diré: "De acuerdo, gracias, ha sido un placer"".

Guardiola explicó que no se sintió el mejor entrenador a pesar de haber ganado seis títulos seguidos con el Barcelona, incluyendo un triplete, y tampoco se siente el peor por no cosechar triunfos en el Manchester City; por tal motivo se considera un buen estratega, pero no el mejor.

Será hasta el 19 de febrero cuando los Citizens regresarán a escena para recibir por la Premier League al West Ham.