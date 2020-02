Llaman a dejar atrás polémica por costos de licencias de funcionamiento

Autoridades municipales de Torreón llamaron a dejar atrás la polémica por los costos de las licencias de funcionamiento en este 2020, luego de los comentarios y solicitudes que se realizaron a ediles del Municipio de parte de integrantes del Grupo Empresarial Lagunero (GEL) el pasado martes.

Fue la tesorera del municipio, Mayela Ramírez Sordo, quien afirmó que ya se tuvo un contacto formal con representantes del organismo empresarial, a quienes se les autorizó la solicitud para obtener un descuento del 30 por ciento en el costo de dicho concepto, situación que espera dejar satisfechos a los empresarios y que así puedan cubrir el recurso.Señaló que otros organismos que lo soliciten también podrán obtener el descuento, todo previo análisis de los ediles de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

Por su parte, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, señaló que se trata de una situación sobre la que ya no habrá mayores modificaciones, debido a que las segmentaciones en los cobros que se hicieron para este año no representaron aumentos "significativos" en los cobros de la mayor parte de las licencias.

"Ya dialogamos con ellos, ya hablamos mucho, estamos hablando de algo que es tan barato que de verdad me da pena seguir hablando sobre ese tema, las licencias para el 70 por ciento de la gente no solo no subieron, bajaron de precio, a los negocios más grandes, el más 'grandotote' paga 800 pesos ¿ustedes creen que si una gran, gran empresa a la que hay que hacerle revisiones de Protección Civil, de Ecología, de Salud, no pueda pagar 800 pesos?".

El alcalde señaló que tampoco habrá mayor discusión sobre el asunto, ya que se trata de un tema aprobado por las autoridades correspondientes y que se ha comenzado a cobrar sin mayores inconvenientes.

"No la hay (reconsideración), ya hablamos, cada año se aprueban los valores... es un tema que ya no podemos estar discutiendo más, ya está", señaló Zermeño Infante.