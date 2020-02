tocará sus éxitos en Torreón

La quinta edición del Festival Tecate Location Torreón llegará el sábado 13 de junio al Estadio Revolución de la Comarca Lagunera.

El festival volverá con un lineup más grande, encabezado por Molotov y Los Auténticos Decadentes.

Enjambre con su estilo de rock clásico y romántico, División Minúscula, una de las bandas consentidas en la escena del rock alternativo nacional, el hip hop de Gera Mx, Beta y Say Ocean, complementan la alineación.

Molotov arribará a la región con sus éxitos Frijolero, Amateur, Hit me, Gimme tha power, los cuales los han consagrado en los principales escenarios de todo el mundo.

Los Auténticos Decadentes armarán la fiesta en grande con Loco (Tu forma de ser), La guitarra, No me importa el dinero y Como me voy a olvidar, entre otros clásicos de su carrera.

Además de su propuesta musical, el festival ofrecerá una producción espectacular, desde su imponente escenario equipado con lo más avanzado en tecnología, hasta el área de comidas, barras de servicio, módulos de atención y otras amenidades.

Como ya es costumbre habrá también una exclusiva zona VIP que ofrece grandes ventajas para los más exigentes, como acceso rápido al festival, área de mesas, baños exclusivos, servicio de alimentos y libre acceso a toda la diversión de la zona general.

Los boletos saldrán en preventa especial de un banco partir del miércoles 19 de febrero y un día después será la venta general por Boletea.

13

DE JUNIO

se realizará el festival en el Estadio Revolución.