'Fueron enviados a una boca de lobo'

La incertidumbre que prevalece en todos aquellos migrantes que han solicitado algún tipo de asilo en Estados Unidos y que han iniciado un proceso con un juez de migración en Laredo en Texas ha llevado a recurrir a presentar denuncias formales de lo que está ocurriendo y el riesgo en el que se encuentran.

Durante la semana pasada, al menos siete inmigrantes originarios de Venezuela se presentaron en la Fiscalía General del Estado (FGE) en la región norte I de Coahuila, con sede en Piedras Negras, para presentar las denuncias; pues tienen que regresar a Nuevo Laredo y temen ser víctimas de la delincuencia.

Aunque los hechos se han estado registrando desde hace tiempo, esto prácticamente parecía leyenda urbana, pues no se habían presentado denuncias formales, sobre todo porque algunos que lo intentaron inicialmente, en la FGE les dijeron que tenían que presentarlas en Nuevo Laredo, pues allá ocurrieron los hechos.

La desesperación, la impotencia y el terror que han experimentado, los han llevado a vencer su temor y revelar lo que están viviendo, tal y como lo señala Blanca, profesionista y originaria de Venezuela. Ella viaja acompañada de su pequeña hija debido a la situación política y crisis humanitaria de su país.

Relata que cuando salió de su país, sabía que dejaba atrás una mala situación, pero cuando pisó otra nación se dio cuenta de que están mucho peor de lo que imaginaban.

"Desde que nos dijeron que nuestras audiencias serían en Laredo, comenzó la preocupación de nosotros. En mi caso, tengo un amigo que fue secuestrado durante 15 días en Laredo. Al conseguir su libertad se comunicó conmigo y me dijo que lo golpearon en varias ocasiones porque se intentó escapar y que tuvieron que pagar cinco mil dólares su familia para que lo soltaran", reveló Blanca.

Durante el pasado mes de enero de 2020, un grupo de 80 venezolanos acudieron a manifestar su preocupación por el tema de seguridad a Menchaca González, enlace municipal de Piedras Negras con autoridades norteamericanas y quien, a su vez, hizo del conocimiento a Paul del Rincón, director del puerto fronterizo de Eagle Pass.

"La verdad es que muchos han salido muy asustados, muy decepcionados e incluso algunos ya no piensan continuar con el proceso porque se han visto amenazas de secuestro, con intento de secuestro e incluso algunas personas han sido privadas de su libertad y esto pues, les causa mucho temor", reconoció Menchaca González.

El funcionario municipal señaló que se ha externado dicha situación a las autoridades de los Estados Unidos. Explicó que una persona que esté en el MPP y no acude a su cita, prácticamente es una deportación automática y no puede realizar otro trámite migratorio ante los Estados Unidos hasta dentro de 10 años.

Estableció que se le ha manifestado a Paul del Rincón, director del puerto fronterizo de Eagle Pass, para que pueda exponerlo con sus superiores y tratar de buscar alguna solución. Aunque consideró difícil que se pueda lograr algo, porque solamente hay tres fronteras donde se llevan a cabo las cortes.

El pasado 31 de enero, Paul del Rincón reconoció que tiene conocimiento del temor que tienen los inmigrantes de acudir a Nuevo Laredo para llegar a Laredo y asistir a la cita que tienen con el juez de migración y lamentó mucho que algunos estén desistiendo de continuar con el proceso.

"A mí sí me preocupan que no puedan llegar a las audiencias a Laredo, seguro que sí. Sí me preocupa que no cumplan y que no puedan cumplir y que, posiblemente, se tengan que regresar a sus países y se queden aquí en esta área; así es que ahorita, el trabajo de nosotros va a ser a ver cómo le vamos a hacer para trabajar con nuestros compañeros para que estas personas si puedan entrar y salir allí a sus audiencias", externó el funcionario federal estadounidense.

Ante esta situación, Jimena manifestó sentir frustración, rabia, mucha ansiedad y muchos sentimientos encontrados, porque llegó a México con un propósito y pensó que su estadía iba a ser segura mientras esperaba su proceso legal, hasta que estuviera del otro lado.

"Me tengo que ver en la obligación de presentar una denuncia dentro del Estado, de desistir del proceso, de saber que no tengo ningún tipo de amparo, de que de una u otra manera me siento en un limbo legal porque no estoy de manera... debería estar aquí legalmente, pero en este lapso de tiempo que voy a estar aquí, voy a desistir del proceso allá y aquí quedo de una manera ilegal, no tengo ningún tipo de amparo", externó Jimena.

La preocupación y frustración de aquellos inmigrantes que desistan es real, tal y como lo establece el abogado Jesús Roberto de León, quien explica que el hecho de que un migrante no aparezcas ante un juez, en donde ya está citado, en sí es un delito.

"Pensando un poco más en ellos, fueron enviados a una boca de lobo", dice el abogado, al recordar que son enviados a Laredo en Texas por Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Además de señalar que ha sabido de casos de inmigrantes que tienen miedo porque se van en camión, pero los bajan antes o a mitad de camino y ya no llegan a Nuevo Laredo, hasta que les manden dinero y los dejan ir.

"Ya es algo, no sé quién esté interviniendo, es el crimen organizado con alguna otra autoridad, quizás. No lo sé, porque no lo he visto personalmente, pero así sucede, desgraciadamente y es un negocio redondo y los afectados son ellos (los inmigrantes)", dijo De León Soto.