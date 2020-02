César Sandoval está de regreso

Hace unos días, el exintegrante del dueto Tush lanzó a las plataformas digitales el tema Regresa, con el que pretende seguir en el gusto del público y además, la rola le ha permitido reencontrarse consigo mismo.

El artista visitó El Siglo de Torreón para dar a conocer los detalles de la melodía y sus proyectos.

"Este 2020 a nivel profesional arrancamos con mucho trabajo tanto con las canciones originales como en la parte de covers y DJ. Ya tengo varias fechas agendadas gracias a Dios", comentó.

Sobre Regresa, Sandoval relató que se trata de un "track" que escribió en 2010 y que pensaba sacar en el pasado reencuentro con Tush, lo cual no ocurrió y él decidió usarlo.

"Es una canción muy especial para mí ya que habla de una ruptura dolorosa que sabes que al final te va a llevar a nuevos horizontes. El ponerle voz a este tema fue como reencontrarme conmigo mismo".

César externó durante la charla que el video oficial de la rola lo grabó en diversas locaciones tanto de Durango como de Coahuila.

"El videoclip lo grabamos aquí en Torreón en diferentes locaciones una fue en la carretera Torreón-Durango, otras en bares como Ojo de Tigre y Silvana, también realizamos escenas en el estacionamiento de un centro comercial", detalló.

El nacido en Torreón manifestó que el proyecto de Tush definitivamente ha quedado en el pasado, sin embargo, siempre valorará lo que logró con su ahora excompañero Carlos Mario.

"Carlos y yo teníamos la cosquilla de reunirnos, ya lo hicimos y estuvo divertido. Vivir en diferentes ciudades con vidas ya hechas complica bastante las cosas. Estamos enfocados a las carreras solitarias", aclaró.

Muy convencido, César Sandoval explicó que cada determinado tiempo irá estrenando nuevas melodías en las plataformas.

"Traigo la idea de sacar una canción cada 45 días. Tengo planeado sacar 7 videos en este año. Creo que a la fecha he compuesto cerca de 300 canciones", destacó.

El artista aprovechó para recomendar a los intérpretes locales que chequen varias opciones a la hora de grabar una rola.

"Sacar canciones es algo complicado ya que si caes en malas manos puedes salir pagando mucho y obteniendo un material regular, es muy importante encontrar a las personas adecuadas que les guste el proyecto que presenten.

"En lo particular, he pasado por muchas situaciones en las que me han estafado o me han hecho malos trabajos. Considero que he encontrado un buen equipo creativo con mi director de videos y fotos Tony Campa y con mis productores Aldo Loya y Gea The Producer", dijo.

La faceta de Disc Jockey de igual manera ha nutrido la carrera de César, tan es así que su talento en los beats ha sido requerido en una gran cantidad de eventos.

"La faceta de DJ va muy bien. De los dos años que llevo dándole ya estoy comenzando a ver los frutos. Ya perdí el número de eventos sociales que he hecho y este año traigo varias fechas confirmadas".

Por último, César Sandoval externó que se encuentra satisfecho con sus logros laborales. Agregó que al hacer un balance puede decir que ha tomado buenas decisiones.

"Estoy satisfecho con mi carrera musical. En este momento me la he pasado muy bien y de lo único que me quedan ganas es de seguir escalando y poder colaborar con artistas que admiro, algo que espero concebir".