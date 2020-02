Preocupa 'inicio complicado'

Preocupa el complicado inicio de año 2020. Eduardo Murra Marcos, presidente del consejo de administración de Cimaco, dijo que el panorama nacional, en términos de la economía, pinta muy difícil para el presente año.

"Queremos que, por lo menos, las ventas aumenten lo mismo que los gastos, para salir a mano, porque la perspectiva no se ve muy buena", comentó, "hemos seguido creciendo, no lo que quisiéramos, pero seguimos creciendo; agradecemos mucho a los habitantes de nuestra querida Comarca Lagunera que nos sigan favoreciendo con sus compras".

Señaló que el panorama económico en el país no luce sencillo, lo que atribuyó a que no se han tomado buenas decisiones, sin embargo, consideró que los empresarios en la región han hecho lo posible por salir adelante y no afectar las fuentes de empleo que aquí se generan.

"No se han tomado buenas decisiones (en el Gobierno federal), pero ni modo, así tenemos que seguir", expresó. Por su parte, Román Cepeda, secretario del Trabajo en Coahuila, dijo que en el último año se comprimió el crecimiento en el país y que el estado no puede ser ajeno, sin embargo, aseguró que se ha seguido creciendo en términos de incrementar el número de empleos formales generados.

"Se generaron empleos; vamos en un poco más de 65 mil en lo que va de la administración", comentó.

Admitió que el 2019 fue uno de los peores años en cuanto a algunos sectores productivos, como fue la industria de la transformación, pero insistió en que esto fue un tema nacional y que en Coahuila se generaron buenas condiciones para el sector empresarial.

"El 2018 fue un año muy positivo en el crecimiento y en generación de empleos en todo el estado, incluyendo La Laguna, Coahuila siguió creciendo, seguimos generando certeza, que es lo más importante, estabilidad laboral y paz, que son ingredientes importantísimos para seguir dando la confianza en los empresarios locales, nacionales y en los extranjeros, que han puesto los ojos particularmente aquí en La Laguna", dijo.

Cepeda aseguró que el año pasado se generaron 16 mil fuentes de empleo y se creció en un 3 por ciento en el estado.