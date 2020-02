Mesero le juega una broma a Gennaro Gattuso

En el video se ve al camarero sirviendo unas tazas con café, al acercarse a Gattuso para entregarle su bebida, finge que la taza se le cae como si lo fuese a derramar con el líquido.

El técnico del Napoli se levantó inmediatamente de su asiento, revisandose que tanto lo habían mojado, llevándose la sorpresa de que estaba seco, provocando las risas de los acompañantes de Gattuso, quien realizó un ademán como si fuera a golpear al mesero.

Que suerte del mesero...



No fuera esa broma en la cancha, si no... ¡NADIE LO SALVA!



Los que se quejan hoy de Ramos no vieron jugar a Gennaro Gattuso, ni el VAR lo hubiera perdonado. pic.twitter.com/sJLb22o8iR