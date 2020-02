Algodoneros necesitan apoyo de SE para asegurar compra de producción nacional

El drigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en el estado de Coahuila, José Natividad Navarro Morales, dijo es necesaria la intervención de la Secretaría de Economía (SE) en el país para que se respete el precio establecido para productores de algodón.

Mencionó que este año 2020 bajó el nivel de aportación de la presa para los productores además del desánimo que se generó porque muy pocos han tenido ganancias "y no es que seamos malos productores sino que los compradores están comprando barato pese a que se tiene un precio en pantalla. Se tiene que pedir a los textileros que compren el producto nacional y dejen de importar o que se importe pero cuando ya se haya aprovechado el producto nacional", dijo el presidente de la CNC en el estado.

Indicó que el año pasado en San Pedro se sembraron unas 12 mil 500 hectáreas de algodón pero este año se sembrarán entre 8 y 9 mil hectáreas.

Eso implica que San Pedro tendrá una falta de circulante económico importante.

Dijo que por este motivo hace 15 días tuvo contacto con la Secretaría de Desarrollo Rural y con la Secretaría de Economía de Coahuila tratando de buscar que que a través del gobernador Miguel Riquelme se puedan tocar puertas con la Secretaría de Economía a nivel nacional pues se tiene el problema de que los textileros en México, quienes ocupan dos millones de pacas, actualmente están importando lo mientras que los productores nacionales producen un millón 200 mil paca, no obstante las pacas producidas en el país tienen un costo de producción más elevado que el de los americanos y por ello los textileros optan por comprar lo más económico en Estados Unidos o importan el hilo de China.

"Necesitamos hacer algo para que el mercado nacional textilero compre primero las pacas del país y luego que importe las que necesite o las que le falten pero que se proteja a los productores nacionales", dijo Navarro.

Lo que se pretende es que en el ciclo 2020 exista una certeza de que el algodón se va a vender al precio que debe ser pues el algodón se rige con la bolsa internacional de Nueva York.

"Nosotros no pedimos más que se nos respete el precio que está en pantalla, por ejemplo, hoy amaneció en 68 centavos de dólar la libra y si nosotros vendiéramos a ese precio estamos de aquel lado pero no los están comprando a 57 y a 60 centavos de dólar la libra y eso implica que una paca que debe valer unos 6 mil pesos no las están comprando en 5 mil", mencionó el dirigente cenecista.

Lo anterior implica, dijo, que si los productores de algodón obtienen 7.5 pacas por hectárea están perdiendo 7 mil 500 pesos por hectárea.

"Y este año va a ser peor porque en años pasados de contaba con ayudas del gobierno Federal para la compra de coberturas, lo que era antes el precio de garantía, lo que quiere decir que si el algodón en este momento está a 69 centavos la libra nosotros comprábamos la cobertura en ese momento y si en octubre o noviembre, que vendemos el algodón, bajaba a nosotros nos cubrían el precio y si subía dejamos la cobertura y lo vendemos más arriba y esa era una ventaja para nosotros pero ya nos la quitaron", dijo Navarro.

Anteriormente tenían los créditos por el cual pagaban el 7% anual y ahorita está en 16%

En San Pedro son más de 4 mil productores los que se ven afectados.

"Y si el año pasado se sembraron 15 mil hectáreas unas 12, 500 estaban aquí en San Pedro, por eso tenemos toda esta infraestructura porque somos algodoneros. No pedimos que nos mejoren el precio pedimos que se nos compre como está en la pantalla, que no se nos baje de precio porque es de buena calidad y que restrinjan la importación hasta que se acabe la producción nacional", aseguró.

Destacó que el cultivo del algodón además es un cultivo social porque genera empleo y es regulador de precios con respecto a otros cultivos como el melón, la sandía o los forrajes y si no existiera el algodón se saturaría el mercado y bajaría el precio a los que producen fruta.

"Tiene sentido el cultivo del algodón", acotó.