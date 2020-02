No se han tomado buenas decisiones en el gobierno federal: Eduardo Murra

Preocupa el complicado inicio del año 2020. Eduardo Murra Marcos, director general de Cimaco, dijo que el panorama nacional, en términos de la economía, pinta muy difícil para el presente año.

"Queremos que, por lo menos, las ventas aumenten lo mismo que los gastos, para salir a mano, porque la perspectiva no se ve muy buena", comentó, "hemos seguido creciendo, no lo que quisiéramos, pero seguimos creciendo, agradecemos mucho a los habitantes de nuestra querida Comarca Lagunera que nos sigan favoreciendo con sus compras", dijo.

Señaló que el panorama económico en el país no luce sencillo, lo que atribuyó a que no se han tomado buenas decisiones; sin embargo, consideró que los empresarios en la región han hecho lo posible por salir adelante y no afectar las fuentes de empleo que aquí se generan.

"No se han tomado buenas decisiones (en el gobierno federal) pero ni modo, así tenemos que seguir", expresó.