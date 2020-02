2002: Primera celebración del 'Día del Soltero'

Durante años, el 14 de febrero, Día de San Valentín o de los enamorados, ha provocado la tristeza de varias personas que se encuentran sin pareja esa fecha, por lo que un grupo de solteros decidió reunirse e instituir el Día del Soltero, el cual es celebrado cada 13 de febrero, víspera del Día del Amor, desde el año 2002.

El objetivo de este día es que nadie se quede sin celebrar algo especial y que los solteros de todo el mundo festejen lo que consideran es "su libertad" de dirigirse por este mundo sin "ataduras".

“En el día del soltero todos tenemos mucho que festejar. La gente piensa que por no tener una pareja no tenemos amigos, pero no es así. Tenemos amigos y un estilo de vida que elegimos y compartimos con muchísima gente en todo el mundo”, aseguró Manuel Turren, terapeuta especializado en parejas, al portal 24horas.com.

Así, el día invita a los solteros, ya sean viudos, divorciados o simplemente quien decidió no tener un compromiso formal a festejar su condición y no gastar en lo que es considerada una de las fechas en que más dinero se invierte y usar ese dinero para ellos mismos, según citan varios portales de internet en relación a la fecha.