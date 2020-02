VIDEO: Confunden a Omar Chaparro con Yordi Rosado

Omar Chaparro provocó risas entre sus más de 4.2 millones de seguidores en Instagram, luego de que compartiera un video del momento en que una joven llamada Erika lo confunde con otro famoso mexicano.

El actor se encontraba en el foro de grabación del programa La última y nos vamos que conduce Yordi Rosado, lo que confundió a una fan del conductor que se encontraba en el lugar pues lo confundió con Chaparro, por lo que corrió a saludarlo y felicitarlo por su libro Quiúbole que recomendó.

Sin embargo, lo que desató risas entre sus seguidores fue cuando el actor siguió la corriente de la joven, respondiéndole “¡Muchas gracias!” a sus halagos y prosiguió preguntándole; “¿Y qué fué lo que más te gusto?”, siendo el momento más cómico cuando le cuestiona a Erika “¿Y por qué me lo estas diciendo a mi?” a lo que la chica respondió “Porque tu lo escribiste”.

“¿Erika te digo algo y no te enojas?, ese lo escribió Yordi Rosado”, le respondió Omar Chaparro, por lo que la joven al saber su error se mostró apenada con el comediante quien tomó con humor la confusión contestándole “Está bien, no pasa nada”, mientras finge estar emocionalmente afectado por la comparación.

El clip que dura menos de un minuto, ha superado los 199 mil reproducciones y miles de comentarios en el que expresan lo gracioso del video, donde el actor se compadeció de Erika aclarando que no le molesta que lo haya comparado.

“Y que me vuelven a confundir, ahora con @yordirosadooficial. Erika hermosa no te apenes te juro que siempre me confunden y no me molesta en lo más mínimo, al contrario me da mucha risa”, escribió.