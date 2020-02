Así logró engañar Paola Rojas a Maluma para que la besara

Paola Rojas ha logrado que uno de los cantantes más populares del momento le de un beso.

Fue durante una entrevista en el programa Netas Divinas donde la periodista confesó el engaño que logró que Maluma la besara.

Según relata Rojas, grabando uno de los promos para el Mundial o Juegos Olímpicos, el intérprete del género reguetón era uno de los invitados.

“Estaba Maluma baby, y otros como Toño de Valdés y bailábamos. De repente le digo ‘Maluma que terminando esto me des un beso’, me da el beso y le digo ‘Ni tengo chícharo. No tenía apuntador, nadie me dio ninguna instrucción’”, contó.

Paola Rojas detalló que, una de las razones por las que dijo eso, fue porque el artista colombiano no estaba relajado.

“Lo inventé no para que me diera un beso, sino porque estaba en un olimpo, no estaba relajado, estaba muy uyuyuy y había que romper el hielo”, relató.