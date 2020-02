¿Tobey Maguire retomará el papel de 'SpiderMan'?

Tobey Maguire, quien diera vida a “Peter Parker” en la primera trilogía de “SpiderMan” en los años 2002, 2004 y 2007, estaría cerca de retomar su papel dentro de la película Doctor Strange: In the Multiverse of Madness.

Su regreso, llega junto a la posibilidad de que Sam Raimin, director de mencionadas cintas, regrese a trabajar con Marvel. Y es que, Dr. Stranger 2 sugiere una apertura hacia un multiverso, un viaje a diferentes realidades, siendo ahí donde encaja la posibilidad de ver a Maguire nuevamente como “SpiderMan”. Esta próxima apuesta de Marvel para la Fase 4 contempla además el regreso de Kristen Dunst como “Mary Jane Watson”, misma que llegaría a las salas de cine en mayo del 2021.