Televisa apuesta por una nueva historia de amor gay

A Televisa le ha funcionado muy bien hacer historias que retraten amores diversos, como en el caso de "Juliantina" y "Aristemo". Por eso, decidieron apostar por Sobreamor una nueva producción enfocada en un joven que busca el amor pero no tiene tanta suerte.

A partir del 14 de febrero, el público conocerá a "Martín" (Alberto Garmassi) y sus dramas amorosos pero, aderezados con un toque de humor.

"En la serie vemos a un personaje que no tiene un conflicto de sí es gay o no, si se acepta o no, él se ama como es, la mamá lo acepta y lo respeta. Es importante ver historias donde el conflicto no es si se acepta o no, sino a un chavo normal que busca el amor", dijo Garmassi.

Como muchos (si no es que todos), "Martín" tiene una mejor amiga que es la que lo escucha, apoya y acompaña en ese camino. Se llama "Gaby" y es protagonizada por Gabriela (Tatiana del Real).

"'Martín' no entiende que el amor parte de uno mismo, en la serie pasan situaciones que son reales, porque nadie nos explica qué pasa si solo es una noche de sexo", dijo Tatiana del Real durante la presentación de la serie este martes, y agregó:

"'Gaby' es la amiga a la que desde chiquita le enseñaron que tenía que terminar la universidad, conseguir trabajo, casarse, hasta que ella cree que es más madura, de pronto se da cuenta que no".

Sobreamor es una historia escrita y dirigida por Daniel C. Zorrilla. Su distribución no será en televisión abierta sino en Blim TV a partir del 14 de febrero. Ese día se lanzarán 3 capítulos y luego, habrá dos episodios nuevos cada viernes.

Entre el elenco se encuentran Susana González, que interpreta a "Celia", mamá de "Martín" y escucha y cómplice. "Karina Vélez" (Dayrén Chávez), "Roberto Terán" (Francisco de la Reguera) y "Bruno Díaz" (Eugenio Rubio), serán parte del mundo de "Martín".