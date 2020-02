Atala no regresará a TV Azteca

La conductora y periodista mexicana Atala Sarmiento, quien desde hace uno meses radica en España, rechazó haber tenido algún contacto con ejecutivos de Televisión Azteca para regresar a la empresa y conducir la próxima edición de La Voz.

"Yo no he tenido ningún tipo de contacto, ni con Alberto Ciurana ni con ningún otro ejecutivo de TV Azteca, prácticamente desde que yo salí de allí no he vuelto a tener contacto con ninguno de ellos, y menos por motivos de trabajo", dijo en entrevista telefónica.

La conductora, quien durante varios años formó parte del equipo de Ventaneando, comentó que no le hace ninguna gracia que manoseen su nombre de esta manera, porque además no es la primera vez que sucede.

"Supongo que obedece más a una estrategia empresarial, con el fin de provocar morbo y generar expectativa alrededor de un proyecto que van a lanzar".

Indicó que, aunque desde que viajó a Barcelona se ha mantenido desconectada de todo lo que pasa en la televisión mexicana, sus seguidores en redes sociales comenzaron a preguntarle de manera insistente sobre su regreso a la televisora del Ajusco. "Me parece que el rumor apareció en medios digitales y creo que tiene lógica, porque es la manera más rápida de hacer una información viral, y pues me queda claro que mi nombre va generando morbo porque no me sueltan, y eso que ya no vivo en México", enfatizó.