Negociarán acuerdo sobre termoeléctrica con abogados de CFE

El apoderado jurídico del Ayuntamiento de Lerdo, Leonardo Antón Moreno, aseguró que el superintendente de la planta termoeléctrica Guadalupe Victoria, Vladimir Fernández Villarreal, reconoció en reunión que está usando el agua potable para sus procesos productivos y no las grises como se había pactado hace 10 años.

Señaló que en la reunión que sostuvieron con directivos de la termoeléctrica que este jueves y viernes vendrán abogados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a nivel central, para llegar a un buen acuerdo sobre el uso del agua gris de la planta tratadora de aguas residuales.

Dijo que ante esta aceptación de lo que siempre habían denunciado habitantes de varias comunidades, la postura del Gobierno es el diálogo y que esto lo harán este jueves y viernes.

Comentó que dependiendo como se den las negociaciones se darán a conocer los resultados, sin embargo, en tanto se resuelve este problema mencionó que "se apoyará al alcalde para llevar agua potable a estas comunidades y se buscará que la CFE use el agua tratada y no use el agua potable".

Cuestionado sobre cómo lo harán, respondió que están tomando acciones para llevarles agua potable a los poblados, asegurando que realizan un esfuerzo para que no tengan desabasto.

Apuntó que está afectando a la población el hecho que la CFE utilice los pozos de agua potable para sus procesos productivos, pese a que el convenio signado establece que no debe hacerlo, sino usar el agua tratada, afectando a toda la comunidad de Lerdo. "Haremos que ningún día sufra la población por no tener agua potable. El agua viene en camino y ya hablamos con el director de Obras Públicas para que revise el megatanque y es prioridad para echarlo a operar para tener agua", finalizó.