Óptimo desde cualquier ángulo

Hay un perfil de comprador que busca la máxima optimización de sus recursos. No quiere marcas con logros históricos, ni es afín a lo que el papá y el abuelo manejaban, y cada una de sus nuevas adquisiciones las decide en un proceso que comienza de cero. Ese comprador pragmático hallará en el KIA Optima el punto exacto de su gusto, en particular si desea el máximo espacio disponible a buen precio.

La seguridad no es un problema, pues cuenta con siete bolsas de aire, sistema de detección de obstáculos al frente con frenado autónomo, alerta de tráfico cruzado posterior y asistencia, por mencionar algunos.

Detalles de diseño exterior le dan presencia, como son las luces LED, acentos cromados de discretas dimensiones, pinzas de freno en color rojo, doble salida de escape cromada, un discreto difusor de aire posterior y rines en aluminio de 18 pulgadas que dan un look único. El diseño, a cargo de Peter Schreyer, tiene ya algunos años a la venta, pues su debut data del 2011 y el refresh fue en 2014, así que su nueva instancia, la quinta generación, no tardará en llegar a los puntos de venta Kia en México. Sin embargo, la versión actual no luce obsoleta para quien no desee esperar.

Su interior tiene un lenguaje de diseño elegante y amable sin discordantes quiebres, brillos, ni rudeza innecesaria.

El hecho de que sea una opción de compra racional tampoco indica que Optima sea un producto austero, pues el equipamiento de confort se encuentra claramente presente. Desde el sistema de audio Harman Kardon de 10 bocinas, techo panorámico eléctrico, aire acondicionado automático de doble zona, asientos y volante calefactados, para rematar con vestiduras en piel Nappa, en conjunto integran un gran paquete cómodo.

Al ponernos detrás del volante, su percepción es la de un producto de corte ejecutivo. Cómodo a velocidades moderadas y algo suave de suspensión al exigirle. Eso no quiere decir que sea un producto torpe, pues sus 245 caballos de potencia le dan la soltura necesaria y de sobra para responder, aunque con un perceptible turbo lag proveniente del motor de dos litros con cuatro cilindros. El pico de las 260 libras pie de torque se halla en las 1,400 RPM, y está aprovechado óptimamente por la transmisión de seis velocidades, la cual cuenta con opción de selector shifttronic.

El conductor puede elegir modos de manejo gracias a un botón de la consola central, adyacente a la palanca de transmisión, ofreciendo las opciones Normal, Eco, Sport y Smart según lo desee. Los bordos no lo sacan de compostura, y la suspensión cumple en dejar fuera irregularidades sin llegar a un tope de carrera con ruido.

En un mercado que desborda con opciones de SUVs, un sedán mediano como lo es Optima, con un precio que comienza en 576 mil 500, resulta para un comprador racional, ese que se jacta de ser más listo que los aficionados a las marcas premium, una opción que le brindará satisfacción intelectual y sensorial a su compra. Pero es necesario no dejarlo para después, ya que el cambio de generación está más cerca de lo que parece.

Ficha técnica