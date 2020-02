Firman convenio de adhesión al Insabi

Mediante su cuenta de Twitter, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, dió a conocer que ayer martes firmó el convenio de adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), del gobierno federal.

La tarde de este martes, el mandatario duranguese posteó, en su cuenta el siguiente mensaje; "Hoy he firmado un acuerdo de colaboración con el gobierno del presidente @Lopezobrador_ en aras de seguir mejorando los servicios de salud en el estado y alcanzar mayor calidad y cobertura para la población mediante la @SSalud_mx e @INSABI_mx conservando los bienes de @SSDurango".

Nos obstante a que en inicios del año, los nueve mandatarios que integran la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), habrían manifestado que no se integrarían al modelo de Salud del gobierno federal, el domingo dos de febrero, el director general del Insabi Juan Antonio Ferrer Aguilar, visitó La Laguna y realizó un recorrido por el Hospital de Especialidades con Oncología de Gómez Palacio, donde se comprometió a que operaría lo más pronto posible y dijo que se diseñaría un esquema de trabajo sobre el equipamiento y personal médico.

Aseguró que se formarían equipos de trabajo para justificar ante el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC-Salud) el equipamiento que hace falta (entre mobiliario e instrumental médico completo), a fin de que esta institución médica pueda entrar en funciones en este 2020.

Además, dijo que se trabajará en lo referente a la electricidad, pues lo que en su momento se instaló de capacidad de energía eléctrica para dotar a la institución médica, no fue la adecuada y sobre el personal médico, explicó que dadas las condiciones en las que opera el antiguo Hospital General, hay un interés porque las y los trabajadores que actualmente laboran en ese nosocomio, se trasladen a las nuevas instalaciones.

En términos generales, la dirección general del Insabi dio a conocer que para la adquisición del equipo médico y el pago del personal médico, se tomarán recursos de los 40 mil millones de pesos adicionales que la Federación tiene presupuestados para el sector salud.

Fue a finales de enero, que la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, a través de su cuenta de twitter @GOAN_MX dio a conocer que reiteraban su postura de no adherirse al Insabi y proponían un modelo de acuerdo de coordinación no centralizado (no adhesión), en el que se incluían 19 propuestas; entre ellas atención médica gratuita y progresiva, conservar la infraestructura de los sistemas de salud de los estados, certeza presupuestal y financiera, modelo único de nacional, aplicación de 40 mil millones de pesos para el sector Salud de los estados y libertad para la compra consolidada de medicamentos a bajo precio estandarizado.

Unos días después, el 4 de febrero también a través de esa red social postearon el siguiente mensaje. "Los estados integrantes de la GOAN, insistimos en sumarnos al esquema nacional de adquisición consolidada y exigimos la totalidad de los recursos a los que tenemos derechos".

Después, la asociación dio a conocer que el gobierno federal había rechazado su propuesta y la única opción era adherirse al Insabi o recharzalo en su totalidad y emitieron el siguiente mensaje; "Cada estado, de conformidad a sus circunstancias locales, podrán definir su adhesión".