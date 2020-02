Frenan descuentos por credenciales de Inapam

Debido a que la credencialización del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) se mantiene detenida y no hay fecha de reactivación, el DIF Torreón analiza la posibilidad de gestionar apoyos para que los beneficios que otorga el Municipio en el pago del impuesto Predial no se pierdan para quienes aún no cuentan con dicho documento.

Astrid Casale, presidenta del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Torreón, explicó que desde hace más de dos semanas el programa de credencialización se encuentra suspendido por la falta de formatos por parte de la federación y no hay fecha para reactivarse. "Hemos estado frenados hace casi ya dos semanas donde no nos han podido surtir", dijo Casale. Comentó que son alrededor de 50 los adultos que han acudido a los módulos para solicitar su credencial, pero únicamente se les ha pedido sus datos para informarlos en cuanto se reactive el programa. Son dos módulos con los que cuenta el DIF para la expedición de las credenciales para el Inapam, uno en las antiguas instalaciones del bulevar Revolución y en Ciudad DIF. "Hemos estado insistiendo, no nos dan ninguna razón. Yo espero que en esta semana ya puedan otorgar un porcentaje aunque sea bajo de todas las solicitudes que tenemos ahí frenadas, de adultos que la necesitan", explicó Casale. Esta credencial la pueden solicitar los adultos a partir de los 60 años, y con ella pueden obtener una serie de beneficios. "Les sirve para muchas cosas descuentos en predial, medicamentos, en exámenes médicos y más. Por eso es importante que muchas personas ya tengan su credencial porque se esperan a este lapso de entrada del año para poder obtener su credencial y esos descuentos sobre todo en el predial y en el agua que es lo que más les facilita a ellos". Pero dada la suspensión, varias personas les han solicitado vía redes sociales, el apoyo para obtener el beneficio sobre todo en el pago del impuesto Predial, con el que obtendrían un descuento del 50 por ciento. "No lo hemos hablado, no hemos tenido como un acercamiento (con el Municipio) sí nos habían dicho algunas personas por medio de las redes sociales que deberíamos de dar una explicación a las cajas del Municipio para decir que no tenemos las credenciales pero finalmente no es algo que tengan la culpa ellos ni nosotros, no depende de nosotros. Vamos a ver qué podemos hacer dada esa lista de espera de adultos mayores y ver qué podemos lograr de alguna manera que hagan consciencia también para poder otorgar algún descuento y no se les pase el tiempo", comentó la presidenta del organismo.