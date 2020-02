Manifiesta apoyo a sus funcionarios

La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, dijo que no puede despedir a un funcionario cada vez que se lo pidan. Insistió en que los servidores públicos que hagan bien su trabajo, tendrán su respaldo.

Esto en referencia a la petición que hizo la Asociación de Bares, Agrupaciones Musicales y Anexos para que se diera de baja al director de Alcoholes, Jesús Armando Quiriarte Rodríguez, por presuntas amenazas de muerte.

"Nada más ustedes imagínense que cualquier problema o conflicto que se dé y pidan la destitución de un funcionario y yo acceda pues no puede ser. Yo creo que si ellos tienen argumentos...Siempre he dicho que hay organismos e instituciones y órganos en donde ellos pueden poner cualquier tipo de denuncia y que las instituciones decidan la veracidad de los dichos, pero hasta ahorita no tengo yo ningún dato", dijo.

La presidenta municipal sostuvo que no puede despedir a un funcionario por realizar la labor que le corresponde, en este caso, vigilar que los negocios dedicados a la venta de alcohol cumplan con el horario de cierre de las dos de la mañana que establece el Reglamento Municipal.

"En este caso andar vigilando que se cierre a las dos de la mañana por una serie de motivos que ya les he expresado, por un tema de salubridad, por un tema de seguridad, por un tema de educación, por varias cosas que se están cerrando. Yo no puse los horarios, están en la ley establecidos, yo creo que tengo que ser una presidenta acorde al momento que se está viviendo en el país", apuntó.

Señaló que el consumo de drogas y de alcohol ha causado afectaciones en varias personas razón por la que el Municipio busca actuar en apego a la ley.

Horarios