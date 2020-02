Fuimos superiores, dice Darwin Quintana

Con la sensación de que merecieron la victoria, quedaron ayer los Guerreros del Santos Laguna, con lo que la serie de Copa MX queda abierta a definirse en el partido de vuelta.

Tras el partido disputado en el estadio Corona, el auxiliar técnico de los Guerreros, Darwin Quintana, habló con los representantes de los medios de comunicación, tomando el lugar de Guillermo Almada, quien salió expulsado hacia el final del partido: "quedan sensaciones ambiguas porque, para nosotros, tuvimos más chanzas claras nosotros, incluso el penal. Nos paramos, fuimos el equipo protagonista ante un importante rival pero no nos pudimos llevar el triunfo, nos duele porque lo buscamos con la dedicación y entrega de todo el plantel, estamos muy conformes con ellos y este es el camino para seguir, ya se abrirá el arco y la llave está abierta para cualquiera de los dos. Respetamos a Monterrey pero siempre vamos a todas las canchas a presentar lo nuestro y a jugar de igual a igual", sentenció.

En su análisis del partido, el auxiliar técnico Albiverde, está seguro de que los de casa fueron mejores que el rival, a pesar de la paridad en el marcador: "tenemos distintas visiones, todos opinan diferente y la mía es que fuimos superiores, creamos más opciones de gol, desbordamos más, tuvimos más córners a favor y eso quiere decir que estuvimos más tiempo en la cancha de ellos. Mi visión es que fuimos superiores pero nos faltó meterla dentro del arco y destaco que mantuvimos el cero en contra", consideró.

Quintana reconoció que sigue quedando a deber Santos en la contundencia frente al arco rival, pero alabó la actitud mostrada por sus futbolistas a lo largo del encuentro: "quiero destacar el esfuerzo y la dedicación de los jugadores en este partido ya que, para razón nuestra, demostraron que fueron superiores ante uno de los equipos más caros de la liga y con un plantel de canteranos como fue hoy", señaló.

El auxiliar técnico de Santos resaltó la calidad de plantel que tienen los Rayados, ante los que el conjunto Albiverde no se amilanó: "Monterrey tiene prácticamente dos planteles muy competitivos, tiene jugadores de gran categoría, trae jugadores de Europa y el último fue Kranevitter, es el último campeón, tiene excelentes jugadores. Pero ellos se van a tener que cuidar de nosotros, ellos saben que tenemos un buen plantel y confiamos plenamente en él", garantizó.

Para el entrenador de los Rayados del Monterrey, el empate conseguido en casa de Santos Laguna significa un buen aliciente para su equipo, necesitado de satisfacciones en un atribulado inicio de torneo.

Mohamed declaró al final del encuentro de anoche en el estadio Corona: "llegamos empatados a casa, sabemos que en casa somos fuertes, pero contra un equipo como Santos no hay nada cerrado. Si se hubiese convertido el penal, pudo ser un partido más abierto, pero bueno, no fue un partido espectacular como en la liguilla, está recién empezando la temporada, traemos todos muchos partidos encima, por eso no se ve por ahí el ritmo que podríamos traer todos como equipo".

5 TIROS de esquina tuvieron los Guerreros en el partido, Monterrey solo cobró uno.

Respecto a la calidad de su plantel, que ha sido señalado por su alto costo en fichajes, "El Turco" señaló: "son herramientas que tenemos para poder utilizar en diferentes situaciones, yo creo que la mayoría de los equipos tienen un buen plantel, Santos también, así que creo que todos los equipos están bien armados y todos se arman como les gusta o como pueden, así que nosotros nos armamos de una manera, otros equipos de otra, pero tenemos suficientes herramientas para diversas situaciones".

El tema actual para los Rayados es en torno a Rodolfo Pizarro, pero Mohamed evitó emitir comentarios: "es pregunta para la directiva, para la directiva. Yo voy a hablar del partido". Debemos recuperar a los jugadores, que pueden jugar el sábado y necesitamos ganar, el sábado es un buen momento para volver al triunfo, nosotros necesitamos ganar porque vamos muy lejos en el torneo, entonces nos urge una victoria y el sábado tenemos que hacerlo", adelantó de cara al partido ante los Bravos de Ciudad Juárez.