Jorge Ortiz de Pinedo decepcionado por la actitud de Jesús Ochoa

orge Ortiz de Pinedo está decepcionado por la actitud de Jesús Ochoa a quien, asegura, admiraba como actor.

Esto después de que el secretario general de la Asociación Nacional de Actores se presentó durante la conferencia de prensa organizada por el patronato de La casa del actor para tratar la falta de apoyo económico por parte de la ANDA, sesión en la que Ochoa rompió en gritos, comentó el actor y productor televisivo y teatral.

"Llegó, entró y cuando comenzamos se paró, gritó, manoteó, insultó. Se le fue encima la gente de la casa... y muchos actores que estaban ahí. Se armó el zafarrancho y el tipo no dejaba de gritar", relató Ortiz a EL UNIVERSAL.

"Se olvidan que el verdadero escándalo es que la ANDA, por medio de su comité de fideicomiso de jubilación, tiene obligación de mantener a La casa del actor y debe más de 8 millones de pesos, ese es el verdadero escándalo, que no haya dinero y que haya retirado a los cuidadores".

Jorge Ortiz de Pinedo explicó que el licenciado Javier Coello Trejo le explicó a Ochoa que podía hacer una denuncia si pensaba que La casa... había presentado facturas apócrifas, pero en las instancias competentes, sin embargo Ortiz asegura que todo está en regla y que en el momento en que algún documento resulte incorrecto tomarán medidas.

"Ojalá esto sirva para que la gente se entere de esta mala gestión administrativa que está llevando Jesús con toda su gente y que se den cuenta de que hay algo que está mal, no se pueden apoderar de algo que no es de ellos", comentó.

Además, el comediante asegura que Jesús Ochoa fue destituido como secretario general desde julio de 2019, sin embargo no ha querido abandonar el cargo y no entiende por qué no lo han quitado.

"No sé, seguramente porque no hay dinero de los actores que vayan a contratar abogados para que los saquen".

"Ahorita lo más importante para nosotros es ver cómo mantenemos a nuestros huéspedes bien alimentados, calientitos, con médicos, cuidadores porque estar en un asilo es seguir viviendo, no es recluir a la gente como en un claustro. Salen, entran, comen, sus familias van a verlos, es una casa de descanso".

Jorge asegura que en dos meses se terminará el dinero y que de no contar con el apoyo de la ANDA tendrán que salir a botear.

"Pedir en las calles dinero para mantener a los actores, y donativos a las instituciones, a los millonarios, industrias, al público. Se necesitan 550 mil pesos en promedio para poder salir adelante. Ochoa miente cuando dice que le pedimos más de 900 mil".

EL UNIVERSAL buscó, vía representante y oficina en la ANDA, la versión del actor de cintas de "Aquí entre nos" y "Salvando al soldado Pérez", pero hasta el momento no ha contestado.