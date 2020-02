Tras fiesta de los Oscar, Salma Hayek termina en el Hospital

A pesar de que la veracruzana fue la encargada de entregar las estatuillas a Mejor Edición de Sonido y Mejor Mezcla de Sonido en la ceremonia de los Oscar, la mánager de la actriz, Evelyn O'Neill, tuvo un pequeño accidente y tuvieron que llevarla de emergencia a la sala de un hospital para que la atendieran.

A través de sus redes sociales la también empresaria y productora posteó una imagen donde se le puede ver con su amiga y representante en el cuarto de un nosocomio.

"Cuando las fiestas apenas comenzaban, mi acompañante, amiga y mánager Evelyn O'Neill, tuvo un pequeño accidente y tuve que llevarla a urgencias donde pasamos el resto de la noche de Los Oscar hasta que salió el sol", escribió la actriz de Frida y Socias en guerra.

La esposa del empresario francés, François-Henri Pinault, agradeció la atención que les dieron los doctores del Centro Médico Cedars-Sinai por su profesionalismo y amabilidad.

"¡Y Evelyn, nunca había visto a nadie soportar tanto dolor con tanta gracia! ¡Eres una campeona!", finalizó en su mensaje a lado de la foto en su cuenta de Twitter.

Thank you to the doctors and the staff of Cedars-Sinai for your professionalism and kindness.

And Evelyn, I’ve never seen anyone take so much pain with so much grace! You are a champ. #brave #champions pic.twitter.com/0rHboMsvYN