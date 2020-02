Respaldará Marina Vitela a funcionarios que hagan bien su trabajo

La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez dijo que no puede despedir a un funcionario cada vez que se lo pidan e insistió que los servidores públicos que hagan bien su trabajo, tendrán su respaldo.

Esto en referencia a la petición que hizo la Asociación de Bares, Agrupaciones Musicales y Anexos para que se diera de baja al director de Alcoholes, Jesús Armando Quiriarte Rodríguez por presuntas amenazas de muerte.

“Nada más ustedes imagínense que cualquier problema o conflicto que se de, y pidan la destitución de un funcionario y yo acceda pues no puede ser, yo creo que si ellos tienen argumentos, siempre he dicho que hay organismos e instituciones y órganos en donde ellos pueden poner cualquier tipo de denuncia y que las instituciones decidan la veracidad de los dichos, pero hasta ahorita pues no tengo yo ningún dato”, señaló.

La presidenta municipal sostuvo que no puede despedir a un funcionario por realizar la labor que le corresponde, en este caso, vigilar que los negocios dedicados a la venta de alcohol, cumplan con el horario de cierre de las dos de la mañana que establece el Reglamento Municipal.