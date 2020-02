'Espero sea posible', dice Danna Paola sobre colaboración con Belinda

Danna Paola se ríe de los rumores de una supuesta rivalidad con Belinda, y aseguró que le gustaría compartir con ella el escenario de la puesta en escena Hoy no me puedo levantar, u otro proyecto que se presentara; “entre mujeres hay que apoyarse”, reflexionó la intérprete.

La cantante y actriz protagonizo la puesta en escena en la temporada pasada, que ahora ésta bajo la batuta de Belinda y Yahir. Pero que además, será con la que se cierre el ciclo definitivamente de la obra, según dio a conocer el productor Alejandro Gou, por cuestión de derechos.

En declaraciones a la prensa, Danna Paola compartió que le encantaría poder trabajar con la interprete de Bailaría sobre el fuego, y espera que esto ocurra en algún momento, “no hay rivalidades y esperemos que se dé el encuentro”, aseguró.

“Yo no tengo rivalidad con nadie, yo lo que hago es por amor y llevo mucho tiempo en la industria y siempre me he enfocado en no competir; creo que entre mujeres hay que apoyarnos”, apuntó la también.

Señaló que en estos momentos se encuentra enfocada a su música, pues se presentará en el Teatro Metropólitan el 22 de febrero, además de que se alista para filmar la tercera temporada de la serie española Élite.

“No sé si con todo lo que tengo que hacer me dé tiempo, pero espero que esto sea posible”, dijo la intérprete de Sodio, su nuevo sencillo, el cual aseguró no tiene dedicatoria para nadie, ya que simplemente deseaba hablar del amor.