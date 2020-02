Issa Vegas se muestra en topless y 'enciende' Instagram

La modelo argentina Issa Vegas, derramó sensualidad en Instagram al lucirse en una fotografía en topless. Imagen que la ha hecho acreedora de halagos hacia su belleza.

Portando únicamente una pantaleta y una toalla que envuelve su cabello tras salir del baño, Vegas lució el atractivo que caracteriza a su físico, destacando por supuesto sus atributos y cubriendo sus pechos con ayuda de sus brazos.

"Confieso que no me gusta bañarme en domingo", agregó la mujer de 24 años en la publicación que en sólo dos días ha conseguido más de 270 mil 'me gusta'.