Gloria Trevi hace su debut como modelo en Fashion Week de NY

La afamada marca The Blonds, que se caracterizan por realizar diseños excéntricos para diferentes cantantes en el mundo como Beyoncé, Madonna Jennifer López, Rihanna y Katy Perry, invitó a la cantante regiomontana para vestir durante el desfile un entallado corsé blanco con detalles dorados.

“Celebrando al terminar el desfile… la vida, los sueños hechos realidad, el resultado del trabajo duro, de los buenos equipos… tantas cosas más!”, escribió la cantante en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

La participación de Gloria Trevi en este evento no se libró de las reacciones de los usuarios en redes sociales, quienes a pesar de conocer los mensajes imponentes que transmite la artista en sus canciones, esperaban verla caminar con mejor actitud durante su participación.

Así desfiló Gloria Trevi en New York Fashion Week para The Blonds. Que cool pero su caminata no hace nada de match con sus canciones tan “soy la mejor, la más, la grande, todos me miran, ábranse perras que llegué yo...” pic.twitter.com/ddGmuDSEtz