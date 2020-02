Preguntas clave que debes responder antes de adoptar un perro

Tener un perro no es tarea fácil, y ciertamente en muchas ocasiones amar a los animales no es suficiente para criar a uno de ellos.

Esto puede deberse a tu estilo de vida o sólo no estás en un momento en el que puedas hacerte cargo de la responsabilidad que implica tener un perro.

Aquí te presentamos las preguntas que debes responder antes de decidir si llevar un perro o no a tu hogar:

Quieres comprar o adoptar

Esta es una de las preguntas que podrían dejar en claro lo que estás buscando. Si bien eso es de libre elección, adoptar te dará la oportunidad de tener un compañero y brindarle una vida distinta a cambio.

Ten en claro si deseas un compañero sin importar su raza. Recuerda que en los albergues también puedes encontrarlos de distintos tamaños que se adapten a tu espacio.

Lo que debes tener en cuenta al momento de elegir al perro

No sólo se trata del hogar que tú ya has construído y hacer que el perro se adapte, sino que elementos de tu entorno también lo afectarán directamente. Por ello, es importante que tengas en cuenta si tienes niños pequeños, el espacio de tu casa, donde dormirá, etc.

Recuerda que no son ellos los únicos que debes adaptarse.

¿Estás listo para tener un perro?

Tener una mascota tiene un enorme grado de responsabilidad, y no sólo basta con alimentarlo y pasear. También requerirá de atenciones hospitalarios, de peluquería, chequeos, dieta balanceada y variada.

Si decides tener un perro debes recordar que su bienestar dependerá al 100% de ti.

¿Qué tan consciente eres de cómo ocupará tu vida?

A todos nos gusta tener presentes las cosas positivas y alegres. Sin embargo, debes tener en cuenta los requisitos con los que debes cumplir cuando llegue este can a tu vida.

Necesitará tiempo y espacio para desarrollarse mientras es acompañado por ti. Tienes que analizarlo como parte de tu día a día, especialmente como parte de las actividades que más realizas y bajo qué condiciones.

¿Tienes el dinero suficiente para mantener un perro?

Alimento de calidad, afiliación a un servicio veterinario, vacunas, juguetes, incluso alguien que lo lleve a pasear si no puedes hacerlo tu. Siempre deberás tener esto en cuenta, e incluso un poco más.

¿Quién se hará cargo de él si tu no puedes?

Quizá de repente te salga un viaje laboral o algún imprevisto como un allegado enfermo, o simplemente deseas visitar a alguien fuera. Quién se haría cargo de él en tu ausencia es una de las preguntas cuya respuesta debes tener más clara. Como ya mencionamos, dependerá de ti en su totalidad.

¿Por qué quieres adoptar un perro?

En muchas ocasiones las personas adoptan perros por razones equivocadas que sólo terminarán haciendo daño al can. Por ejemplo, querer suplir un vacío, una pérdida, llámese por defunción o una pérdida amorosa, no conseguir embarazarse, etc.

Esto no debe ser una razón jamás, ya que cuando esa parte se llena ya no quieren más al perro.

Debes tener en cuenta que si adoptas o incluso optas por comprar un perro, esta responsabilidad es por toda su vida. Además, tendrás que ser consciente de la responsabilidad que esto implica. Un perro (mascotas en general) no es un ser vivo con fecha de caducidad dos años posterior a su adquisición ni al momento de conseguir lo que habías estado buscando (como concebir un embarazo).