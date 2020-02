Florinda Meza revela por qué no saldrá en bioserie de Chespirito

Florinda Meza ha confirmado que no participará en la bioserie de su difunto esposo Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito”, pues asegura no fue invitada al proyecto.

Meses atrás el actor Edgar Vivar quien diera vida al “Señor Barriga” en la comedia “Chavo del 8” junto a “Chespirito”, afirmó que la actriz María Antonieta de las Nieves (“Chilindrina”), sí estaría en la próxima serie biográfica de quien fuera su compañero y amigo de escena.

Esta producción está siendo rodada por Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido actor junto a Graciela Fernández Pierre. No obstante, a pesar de narrar la historia de vida de su padre, este no incluirá a Florinda, así lo reveló la actriz quien aseguró no haber sido invitada a participar en la serie sobre quien fuera su esposo desde 2004.

Ambos mantuvieron una relación de muchos años, y fue ella quien permaneció junto al actor, escritor y productor hasta sus últimos días de vida. A pesar de ello, el hijo del intérprete de “El Chapulín colorado” no la ha contemplado para participar en su producción.

Pese a ello, la actriz dice estar feliz de que se reconozca la gran trayectoria de Roberto Gómez Bolaños, durante una conferencia de prensa en la presentación de la ópera La hija del regimiento en el Palacio de Bellas Artes, en la cual Florinda Meza interpretará a la “Duquesa de Crakentorp” en la puesta en escena, cumpliendo uno de sus sueños que tenía de niña.