Niega Alejandra Guzmán hacer gira con Paulina Rubio

Luego de una andanada de especulación sobre una gira entre la "Chica Dorada" (Paulina Rubio), y Alejandra Guzmán, ésta última acalló los rumores y negó los dichos.

“Nada es cierto”, atajó La Guzmán a los cuestionamientos de los medios, tras el concierto del fin de semana en la Arena Ciudad de México, en el que celebró sus 52 primaveras.

En la década de los 90, Rubio y Guzmán se posicionaron en las alturas de la popularidad, pero en esa época trascendió una supuesta rivalidad por el amor del cantante Erik Rubín.

La Guzmán le dedicó el tema “Hey, güera”, mientras que la exTimbiriche le cantó “Mío” en respuesta, empero, el sueño de muchos, de verlas juntas en los escenarios, se desmoronó ante la contundente respuesta de la rockera.

Sin más que agregar, la "Reina de corazones" se dijo contenta, pues en su pasado recital compartió escenario con el chileno Beto Cuevas, también con su padre, el rocanrolero Enrique Guzmán.

“Me vino a felicitar, me vino a abrazar, me vino a desear lo mejor. Me dijo que estaba muy bonita, que me veo muy bella y así me siento”, expresó para luego decir que daba gracias a la vida precisamente por estar viva.

Al preguntarle cuál sería su deseo de cumpleaños, respondió sin titubear: “Volver a ver a mi hija (Frida Sofía) muy pronto y que todo se arregle. Hay que estar bien, porque al final, tenemos muy poca familia y debemos estar unidos”.

Otro de los anhelos de Alejandra Guzmán es seguir cantando y tener salud. “Veo la vida como siempre, con ganas de vivir, con mucho respeto. He aprendido a vivir con todas mis cosas, pero he salido adelante. Amo la vida, amo a mis amigos y amo que me vengan a felicitar y a darme amor”.

En específico, agradeció a sus seguidores. “Ellos siempre han estado en mi carrera y han estado en los momentos más difíciles de mi vida. Me han sorprendido, me han llenado de amor y de cariño”.