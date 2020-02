Brujo acusa a Sherlyn de mandarlo a golpear para que no revele su secreto

Sherlyn vuelve a estar envuelta en la polémica luego de que Jorge Clarividente, un brujo quien fue gran amigo de la actriz, revelara que esta lo mandó a golpear para que no revelara quien es el padre del bebé que espera.

Todo comenzó luego de que el adivino sacara a la luz que la famosa le pedía que le hiciera trabajos de endulzamiento para sus exparejas, por lo que comenzó a recibir amenazas de muerte, asegura en la revista TV Notas.

Jorge relata que pensó que las cosas no irían más lejos, sin embargo, denuncia que fue golpeado por dos sujetos desconocidos.

“Iba llegando a mi lugar de trabajo, cuando dos tipos que descendieron de una lujosa camioneta negra se me acercaron y me empezaron a jalar y pegar”, afirma en la publicación.

Asimismo, reveló que el motivo de la agresión fue para amenazarlo para que no dijera el nombre del padre del bebé de Sherlyn.

“Me encañonaron y me dijeron de forma agresiva: ‘Ya no hables más y quédate callado, ca$% pobre de ti si revelas el nombre del papá’”.

El brujo relató que lo golpearon con la cacha de la pistola, asimismo reveló que anteriormente ya había recibido amenazas a través de llamadas telefónicas, no obstante, nunca pensó que fueran a pasar.

“Tras amenazarme e insultarme, me golpearon con la cacha de la pistola; empecé a ver oscuro, se me nubló la vista. La verdad es que a través de llamadas telefónicas ya me habían amenazado varias veces, pero no creí que en realidad esto me fuera a pasar”, dijo.

Ante lo ocurrido, Clarividente se dirigió al hospital donde le dieron un punto en la herida que recibió en la cabeza, por lo que levantará una denuncia en contra de sus agresores en CDMX, pues asegura, ya no quiere tener nada que ver con la actriz.

“Aunque estoy en Guadalajara, levantaré la denuncia en la CDMX, porque ya no quiero meterme con esa mujer (Sherlyn) para nada”.

El brujo señala a la actriz de telenovelas como la responsable del ataque, pues al haber sido íntimo amigo suyo, sabe quien és el papá de su bebé.

“Seguramente fue Sherlyn, ¿de quién más lo puedo esperar? Me lo confirmaron al decirme que no quieren que diga el nombre del papá del bebé que espera. Mira, yo llegué a decir que si algo me llegara a suceder, hacía responsable a Sherlyn Montserrat González Díaz, y lo mantengo”.

“Yo fui su íntimo amigo, pero esa información es algo que no me interesa revelar”, señaló.