Por dinero y poder, pugna de Morena: Miroslava

La diputada federal y consejera nacional de Morena, Miroslava Sánchez Galván, señaló que de no cumplirse con los estatutos del partido en los que se manifiesta que únicamente el 30 por ciento de los candidatos pueden ser externos, se podría recurrir a la impugnación.

Indicó que este señalamiento se debe a que la secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, dejó vislumbrar en su visita a Coahuila, la participación de empresarios en la contienda local en el estado.

Reconoció que al elevarse la prerrogativa a más de un millón de pesos mensuales, la pugna por el control es mayor, por lo que destacó es el dinero y el poder lo que mantiene en conflicto al partido.

Manifestó que se está a la espera de que la resolución del Tribunal Federal Electoral sea positiva para que hagan válido el Congreso Nacional y se reconozca a Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y a Polevnsky como secretaria general. Señala que las pugnas no solo afectarán las elecciones en los estados en el presente año sino también el proceso federal en el 2021. "La situación de Morena ha estado complicándose después de que ganamos la presidencia de la República y después de que ha habido una prerrogativa de más de un millón de pesos por mes, las candidaturas, que son espacios muy buscados por gente que sobre todo no está afiliada a Morena, genera que la militancia, quienes hemos estado durante mucho tiempo construyendo este proyecto estamos muy preocupados viendo cómo se puede hacer para que se destrabe el partido y se pueda avanzar, pero avanzando en la dirección correcta con valores, con ética, como se construyó el partido", puntualizó.

Bajo dicho contexto dijo que el pasado 26 de enero se hizo un Congreso Nacional, al cual acudieron 1,370 consejeros nacionales, y donde se acordó elegir las carteras las carteras vacías del Comité Ejecutivo Nacional, para que este pueda activarse y renovar la dirigencia.

"Por que los que ahorita somos consejeros nacionales o estatales, ya no deberíamos de estar, nosotros deberíamos haber terminado en el 2018, se pidió un año de prórroga para poder renovarlo lo cual no pudo ser, porque quien está como secretaría general en funciones de presidente, se ha dedicado a la judicialización de los procesos, lo que no a permitido avanzar", mencionó.

Finalmente dijo lo que desea la secretaria en funciones con todos estos movimientos que ha dado es contar con el control total del partido.

"La secretaria en funciones únicamente lo que quiere es tener el control absoluto del partido, del dinero y la prerrogativa del partido y de las candidaturas del partido, y además no dejó funcionar al Instituto de Formación Política", concluyó.