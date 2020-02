Cuestionan alza en recaudación por multas viales en Torreón

Aunque aún con temas pendientes por resolver, el titular del Consejo de Vialidad de Torreón, Pedro García, calificó como "positivo" el trabajo de la Dirección de Tránsito y Vialidad. Se refirió al incremento de ingresos por concepto de multas e infracciones del año 2018 a 2019, mismos que pasaron de los 28 millones 799 mil pesos a los más de 51 millones de pesos.

García señaló que el tema fue analizado durante el Panel Indicativo de Control y Secuencia de Seguridad, que se llevó a cabo durante este lunes por la tarde, reunión en la que precisamente se cuestionó al titular de la corporación, Pedro Luis Bernal, sobre los motivos del "considerable incremento" en ese rubro.

"Nosotros precisamente le preguntamos de ese tema al titular de Tránsito, se nos informó que se debe a varios factores: a la inflación, a la campaña contra la corrupción de 'di no a la mordida'; en fin, no nos quedó del todo claro, pero lo importante es que hemos visto que en general están cumpliendo, que hay un trabajo de reducción de accidentes y que los agentes sí tienen mejores salarios… De todas formas hay pendientes, vemos necesario que se apueste mucho más a la prevención, es lo que siempre hemos comentado, no solamente con operativos, sino con acciones en medios, en redes, algo un poco más masivo", señaló García.

Respecto al destino de tales recursos, se informa a través del portal de Transparencia del Municipio que se destinan al ajuste salarial de los elementos, mismos que sí cuentan con un aumento de más de mil pesos de 2018 a 2019, según la información disponible.

Por su parte, el regidor de Morena e integrante de la Comisión de Justicia en Cabildo, Ignacio Corona, criticó el aumento en ese rubro y lo catalogó como "un ejemplo de la política recaudatoria" de la actual administración. Lamentó que el alza en el ingreso se haya dado a costa de diversas situaciones, como los conflictos entre conductores y agentes, además del propio actuar del jefe de Tránsito, Pedro Luis Bernal.

"En principio ese aumento tan alto nos dice la forma en la que están trabajando en Tránsito y Vialidad, privilegian el estar cazando a la gente; simplemente en la entrada de Gómez a Torreón, no hay punto en el que no estén escondidos y buscando aplicar infracciones, misma situación que se observa en la carretera a San Pedro... Realmente debemos privilegiar las campañas de prevención, de generar una reflexión entre los ciudadanos, con los jóvenes".

Corona además llamó a los elementos a que se hagan las denuncias correspondientes, o bien ante la opinión pública, en caso de que algún mando solicite dinero a cambio de patrullar en un vehículo, de realizarle la reparación o mantenimiento de las patrullas.

"Tenemos conocimiento de algunos agentes que hacen comentarios en ese sentido; esperemos que no sea verdad, pero si lo es, que hagan valer su voz y nos puedan aclarar esto... No tendrían que estar ocurriendo esas situaciones, más cuando sabemos todo lo que se recauda por multas, es muchísimo dinero", advirtió el regidor.

Reacciones