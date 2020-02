Alistan multas contra quien arroje desechos

No habrá más paciencia para quienes ensucian la vía pública. Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, advirtió que será en los próximos días cuando comiencen a realizar las primeras aplicaciones de multas a quienes tiren desechos en las calles o dejen escombros en sitios no autorizados.

El alcalde dijo que durante 2019 se realizó un "esfuerzo importante" en la creación y puesta en marcha de los centros de transferencia de desechos, ocho puntos en los que la ciudadanía y carromateros pueden dejar sus desechos sin costo alguno y con la seguridad de que serán dispuestos de forma adecuada, con apego a las normas ambientales.

A pesar de ello se siguen detectando diariamente a personas que dejan desechos vegetales, basura y hasta escombros en plena vía pública, por lo que no ha quedado más remedio que iniciar con una campaña para ubicar y sancionar a los responsables con "todo el peso de la ley".

"Hemos recolectado, de veras, toneladas de basura... que la gente se acostumbre a llevar el escombro, los residuos vegetales también allá (centros de transferencia), o sea, no podemos andar tirando y regando la basura por toda la ciudad... Hay muchos carromateros que no hacen caso, hay constructores que no ponen atención y están haciendo algún trabajo y van tiran donde se les pega la gana, vamos a empezar a multar de manera importante para que la gente se ordene, en beneficio de todos".

La información fue confirmada este mismo viernes por el titular de limpieza, Fernando de la Torre, quien señaló que las multas para quienes resulten responsables van desde los casi 600 pesos, además de que en la aplicación de sanciones se apoyarán en denuncias ciudadanas y agentes de Seguridad Pública.

De la Torre además indicó que la aplicación de las multas se trata de una necesidad, pues la colecta y disposición de desechos concentra diariamente una gran parte de esfuerzos de las autoridades.

Diariamente se levantan de la vía pública unas 700 toneladas diarias de basura, además de una cantidad aún no definida de escombros y residuos vegetales que se dejan en sitios prohibidos.

Dijo que en los ocho centros de transferencia también captan una cantidad similar de escombros y desechos, aunque la cifra será mayor si se utilizan de una forma generalizada.

Castigo