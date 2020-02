Apoyarán regularización de motociclistas en Gómez Palacio

El Ayuntamiento de Gómez Palacio busca un convenio con la Secretaría de Finanzas del Estado a fin de ofrecer alternativas económicas a la ciudadanía y propiciar la regularización de las motocicletas que circulan por la ciudad.

La alcaldesa Marina Vitela Rodríguez dio a conocer este próximo acuerdo, luego de mencionar que tiene información extraoficial de gente que está manipulando temas para distraer la atención. Como ejemplo de ello mencionó el caso de los citados operativos relacionados con las motocicletas.

Recordó que el operativo de revisión a motocicletas que actualmente realiza el municipio no es recaudatorio, pues su único fin es que los conductores acrediten la propiedad de estos vehículos. "Yo no veo ningún problema con los operativos de motocicleta, donde no es recaudatorio, donde acreditan la moto y se les está regresando", afirmó.

Indicó que en este sentido, el convenio que se firmará con la Secretaría de Finanzas del Estado es con la finalidad de que los motociclistas puedan regularizarse a bajo costo y así obtener la documentación pertinente para circular sin ningún problema, sobre todo las personas que se dirigen a sus centros de trabajo.

La presidenta municipal comentó que hasta el momento, se han asegurado motocicletas a las que se les han borrado las series o han sido abandonadas al acercarse a algún punto de revisión.